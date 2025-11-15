Το όνομα γνωστής ελληνίδας αθλήτριας βρίσκεται ανάμεσα στους 44 συλληφθέντες για την σπείρα που εμπλέκεται σε περισσότερες από 1000 απάτες με τζίρο άνω των 7 εκατ ευρώ.

Πρόκειται για αθλήτρια της γυμναστικής με αρκετές διακρίσεις, ενώ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η αθλήτρια φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, σε αντίθεση με τον αδερφό της ο οποίος είχε πιο ενεργό ρόλο.

Σε αστυνομική επιχείρηση που έγινε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής και Κορινθίας, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 400 αστυνομικών, συνελήφθησαν συνολικά 45 άτομα, από τα οποία τα 44, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται άλλα 96 άτομα.

Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, απάτες με υπολογιστή και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικού, αντιποίηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα όπλα, την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, απάτη κατά του Δημοσίου, ληστεία, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.