Από την πρώτη στιγμή άπαντες στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού στάθηκαν στο πλευρό του Κίναν Έβανς. Πριν από τον αγώνα με την Αρμάνι οι ερυθρόλευκοι φρόντισαν να του στείλουν μήνυμα στήριξης στον 29χρονο γκαρντ.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν φορώντας μπλουζάκι αφιερωμένο σε εκείνον. «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος… Μείνε δυνατός, Κίναν!» ανέφερε στο μπροστά μέρος. Την ίδια ώρα στην πίσω πλευρά υπήρχε το όνομα και το νούμερο του μεγάλου άτυχου αμερικανού γκαρντ.

Η κίνηση των ερυθρόλευκων δεν πέρασε απαρατήρητη και από τον επίσημο λογαριασμό της EuroLeague.