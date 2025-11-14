Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλάζει τη διαδικασία τήρησης και χρήσης φωτοαντιγράφων δελτίων ταυτότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι συναλλαγές πολιτών με ιδιωτικούς φορείς – όπως τράπεζες – όπου απαιτείται φωτοαντίγραφο ταυτότητας, θα γίνονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά.

Όπως τονίζεται «για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών φυσικών προσώπων με φορείς του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες υπάρχει υποχρέωση για την τήρηση φωτοαντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 127/1969 (Α’ 29), η υποβολή και η έκδοση του φωτοαντιγράφου διενεργούνται αποκλειστικά με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών των παρ. 2 και 6».

Πώς γίνεται το ψηφιακό φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). Η είσοδος στην εφαρμογή επιτρέπεται σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του φορέα που χειρίζεται την υπόθεση του φυσικού προσώπου, κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ), και χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης με αποστολή κωδικού μιας χρήσης στον επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Για τη δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών απαιτείται ο προσδιορισμός:

α) της διαδικασίας, για την οποία ζητείται το αντίγραφο,

β) του αριθμού αιτήματος του πολίτη,

γ) του αριθμού δελτίου ταυτότητας του πολίτη,

δ) των τριών πρώτων γραμμάτων του επωνύμου, του ονόματος και του πατρωνύμου του πολίτη και

ε) του έτους γέννησης του πολίτη.

Προϋπόθεση για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών είναι η επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων των περ. γ), δ) και ε) και της ισχύος του δελτίου ταυτότητας του πολίτη, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τι περιλαμβάνει το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας

Στο ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών:

α) αριθμός δελτίου ταυτότητας,

β) ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,

γ) πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,

δ) μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες,

ε) ημερομηνία γέννησης,

στ) τόπος γέννησης,

ζ) ημερομηνία και αρχή έκδοσης και

η) φωτογραφία του κατόχου.

Εξουσιοδότηση και διασύνδεση με ιδιωτικούς φορείς

Η άντληση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

H αποθήκευση και η λήψη του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δύναται να πραγματοποιηθούν και σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR, και έχει ισχύ φωτοαντιγράφου των στοιχείων του δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

Η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων του εκάστοτε φορέα του ιδιωτικού τομέα για τη λήψη ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών γίνεται με χρήση ειδικής υπηρεσίας εξουσιοδότησης χρηστών που παρέχεται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η λήψη του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών δύναται να πραγματοποιείται και μέσω πληροφοριακού συστήματος του φορέα του ιδιωτικού τομέα που διασυνδέεται με ειδική διαδικτυακή υπηρεσία μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. από εξουσιοδοτημένους σε αυτό χρήστες. Η διασύνδεση πληροφοριακού συστήματος φορέα του ιδιωτικού τομέα με την ειδική διαδικτυακή υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.