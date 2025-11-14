Η Popaganda, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου Ανεξάρτητων Μέσων Sphera Network επιστρέφει για μία ακόμα χρονιά στο Ρομάντσο, με ένα απόγευμα γεμάτο συζητήσεις με φορείς της κοινωνίας και προσωπικότητες από διαφορετικές γενιές και κοινωνικές ομάδες. Roundtables, speed meetings on stage και προβολές των short documentaries που παράγουν τα media του Sphera Network, την Παρασκευή στις 14 Νοεμβρίου στο Ρομάντσο από τις 17:30 μέχρι τις 23:30.

Σκοπός των συζητήσεων, που θα γίνουν παρουσία κοινού, είναι να σχολιαστούν σημαντικές θεματικές που απασχολούν σήμερα την κοινωνία και να ξεκινήσουν διάλογο γύρω από τα θέματα αυτά.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και στο τέλος των συζητήσεων, οι ομιλητές θα δεχτούν ερωτήσεις από το κοινό. Παράλληλα, θα προβάλλονται σε άλλο χώρο του venue τα short docs του Sphera Network από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Ελλάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Sphera Network Review

Η editorial ομάδα του Sphera Network συστήνεται και συζητάει για τον αντίκτυπο του project σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τα short documentary, podcast και newsletter που παράγει.

17:30 – 19:00

Ομιλητές:

Alexandra Tyan, Αρχισυντάκτης του Sphera Network

Hélène Pillon, Δημοσιογράφος και Ευρωπαίος Συντονιστής Σύνταξης

Evi Kiorri, Δημοσιογράφος και Podcaster

Συντονιστής: Γιάννης Τσιούλης, Δημοσιογράφος

Housing Crisis

Ποια είναι η πραγματική διάσταση της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα; Πώς θα εξελιχθεί και πώς θα μπορούσε πραγματικά να αντιμετωπιστεί αν υπάρξει πολιτική βούληση.

19:30 – 20:30

Ομιλητές:

Νάσος Ηλιόπουλος, Βουλευτής Νέας Αριστεράς

Ίρις Λυκουριώτη, Αρχιτεκτόνισσα και Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χάρις Τριανταφυλλίδου, Πολιτική Επιστήμονας και Συνιδρύτρια “Ξεσπιτόγατος”

Συντονιστής: Πέτρος Κωνσταντινίδης, Δημοσιογράφος

A New Vision

Τρεις προσωπικότητες της πόλης παρουσιάζουν σε τρία διαδοχικά εικοσάλεπτα ένα νέο όραμα για την κοινωνία και την πόλη μας, μια ιδέα που θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά τη ζωή μας και να κάνει το μέλλον μας πιο βιώσιμο προκαλώντας έναν νέο κοινωνικό διάλογο.

21:00 – 22:00

Ομιλητές:

21:00 – 21:20 – A new vision by Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων

21:20 – 21:40 – A new vision by Νίκος Ερηνάκης, Επίκ. Καθηγητής Φιλοσοφίας Π.Κ. και Ποιητής

21:40 – 22:00 – A new vision by Πέτρος Κόκκαλης, Πρώην Ευρωβουλευτής Πρασίνων και Γραμματέας κόμματος ΚΟΣΜΟΣ

Young Activists

Τρεις γυναίκες της Gen Z που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους online και offline για να μιλήσουν ανοιχτά για θέματα που απασχολούν την κοινωνική δικαιοσύνη βρίσκονται μαζί στη σκηνή για να κάνουν μία κουβέντα για τα θέματα που απασχολούν τη γενιά τους.

22:30 – 23:30

Ομιλητές:

Taylor, Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας και Ταυτότητας Αφήγησης

Καίτη Γκραμμά, Μοντέλο και Νομικός

Ευδοκία Λαμπροπούλου, Μοντέλο και Δημιουργικό

Συντονίστρια: Ντενίσα Μπαϊρακτάρι, Δημοσιογράφος

Screening room:

Προβολές των short documentaries που παράγει το Sphera Network Partners στον 1ο όροφο από τις 17:30 μέχρι τις 23:30

Είσοδος: Ελεύθερη