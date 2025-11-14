Τελευταίο αντίο σήμερα στην 49χρονη Ζωή που βρήκε χθες (13/11) τραγικό θάνατο στον φούρνο της στο Δαμάσι Λάρισας, όταν πιάστηκε το φουλάρι της, ενώ καθάριζε το ζυμωτήριο. Η κηδεία της θα γίνει στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα Δαμασίου.

Η ιατροδικαστική έδειξε ότι το φουλάρι που φορούσε η γυναίκα λειτούργησε σαν βρόγχος και την έπνιξε (απαγχονισμός δια βρόγχου). Την άτυχη 49χρονη βρήκε νεκρή μία πελάτισσα που πήγε νωρίς στον φούρνο να αγοράσει ψωμί.

«Πραγματικά δεν μπορούμε να το χωνέψουμε, της έκαναν ΚΑΡΠΑ ήρθαν οι διασώστες, δεν την προλάβαμε. 30 χρόνια. Λάθος, η κακιά η ώρα», είπε χθες στο Live News ο κουμπάρος της γυναίκας που ήταν μητέρα δύο παιδιών και επί 30 χρόνια είχε αφιερώσει τη ζωή της στον φούρνο της.

«Ζύμωνε, είχε και την αδελφή της εκεί πέρα, έπαιρνε και αυτή ένα μεροκάματο. Μετά έφυγε η αδελφή της, έβαλαν τα ψωμιά και όπως έσκυψε στον κύλινδρο που ζυμώνει το ψωμί, το κορίτσι είχε και φουλάρι η Ζωή η συχωρεμένη γιατί είχε και το αυχενικό, δεν είχε μαλλιά μακριά και τέτοια και το σκουφάκι της» είπε η θεία της 49χρονης.