«Η τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, στις Βρυξέλλες αποτελεί μια ξεκάθαρη και τολμηρή παρέμβαση προς όφελος της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη», σχολίασε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Γιάννης Μπρατάκος τη θέση του έλληνα υπουργού και τη στήριξη της πρότασης του ECOFIN για άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες.

Όπως τόνισε ο κ. Μπρατάκος, «η άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες — χωρίς το όριο των 150 ευρώ — είναι μια αναγκαία μεταρρύθμιση που εξασφαλίζει διαφάνεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προστατεύει τον ευρωπαίο καταναλωτή και, πάνω από όλα, δημιουργεί συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις.

Ως ΕΒΕΑ στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που θωρακίζει την αγορά από αθέμιτες πρακτικές και ενισχύει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με κανόνες. Η θέση της Ελλάδας, όπως εκφράστηκε σήμερα, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση: ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, κοινό για όλους, που επιτρέπει στην υγιή επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί, να καινοτομήσει και να επενδύσει.

Οι έλληνες επιχειρηματίες ζητούν εδώ και χρόνια ένα δίκαιο και σύγχρονο ευρωπαϊκό τελωνειακό καθεστώς. Η συζήτηση στο ECOFIN και η στάση της χώρας μας αποτελούν ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Η τοποθέτηση Πιερρακάκη στο ECOFIN

Σε δήλωσή του, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ECOFIN στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημείωσε:

«Σε αυτές τις δύο ημέρες των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ και τη ρύθμιση των stablecoins, έως τη φορολόγηση της ενέργειας και την μεταρρύθμιση των τελωνείων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του ελάχιστου ποσού των 150 ευρώ, επιτρέποντας έτσι την δυνατότητα επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας, που προέρχονται από τρίτες χώρες, εντός των συνόρων της ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι η πολιτική αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας, να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, ζητώντας την άμεση εφαρμογή σε ακόμη πιο πρώιμο χρονοδιάγραμμα, από τις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ένωση συνολικά»