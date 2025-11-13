Νωρίτερα θα πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων για το 2025 στους εργαζόμενους, καθώς η 21η Δεκεμβρίου, η οποία είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του, πέφτει Κυριακή. Έτσι, οι εργοδότες οφείλουν να έχουν ήδη ολοκληρώσει την καταβολή πριν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώστε να μη θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

Σημειώνεται δε, όλοι οι μισθωτοί, οι οποίοι έχουν σχέση εξαρτημένης δικαιούνται να λάβουν το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια, για όσους αμείβονται με ημερομίσθια.

Πώς υπολογίζεται;

Η βάση υπολογισμού του είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν συνεχώς όλο το διάστημα αυτό δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.

Όσοι εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνουν αναλογικό ποσό: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Στον υπολογισμό για το δώρο Χριστουγέννων συνυπολογίζονται και νόμιμες άδειες (ετήσια, μητρότητας, σπουδαστική κ.ά.). Ειδικά για περιπτώσεις ασθένειας, προσμετρώνται τα «τριήμερα ασθενείας» (όπου δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα), ενώ αφαιρούνται οι ημέρες που καταβάλλεται επίδομα ασθενείας.

Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, το δώρο υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο απασχόλησης από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.

Ποιοι θα δουν αυξημένο το Δώρο Χριστουγέννων;

Το Δώρο Χριστουγέννων για τους άνεργους φέτος θα είναι μεγαλύτερο, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από 830 σε 880 ευρώ μεικτά. Η αναπροσαρμογή αυτή επηρεάζει άμεσα το τακτικό επίδομα ανεργίας και τα σχετικά επιδόματα, προσφέροντας σημαντική οικονομική ενίσχυση.

Το συνολικό ποσό του Δώρου Χριστουγέννων φτάνει φέτος τα 540 ευρώ, από 509,75 ευρώ πέρυσι. Η αύξηση αφορά όλους τους ανέργους που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας για οποιοδήποτε διάστημα μεταξύ 1ης Μαΐου και 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα για Δώρο Χριστουγέννων, ενώ για μερική απασχόληση ή μικρότερη διάρκεια επιδότησης το ποσό υπολογίζεται αναλογικά.

Το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας

Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση το σταθερό μέρος του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας, το οποίο διαμορφώνεται ανά τρίμηνο ως εξής:

1ο τρίμηνο: 70% του κατώτατου ημερομισθίου

70% του κατώτατου ημερομισθίου 2ο τρίμηνο: 60% του κατώτατου ημερομισθίου

3ο τρίμηνο: 50% του κατώτατου ημερομισθίου

50% του κατώτατου ημερομισθίου 4ο τρίμηνο: 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας μπορεί να φτάσει έως 1.295 ευρώ, αλλά το Δώρο υπολογίζεται μόνο στο σταθερό τμήμα, όπως ακριβώς συμβαίνει και για τους δικαιούχους του τακτικού επιδόματος.

Αυτόματη καταβολή χωρίς ενέργειες

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει το Δώρο Χριστουγέννων αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους. Το ποσό θα πιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή:

Μέσω της ιστοσελίδας: www .dypa .gov .gr

Μέσω της εφαρμογής ΔΥΠΑ App, στην καρτέλα «Πληρωμές»

Ημερομηνία καταβολής

Φέτος, το Δώρο Χριστουγέννων αναμένεται νωρίτερα από πέρυσι, μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου 2025, καθώς η 20ή Δεκεμβρίου πέφτει Σάββατο.

Ποιοι εξαιρούνται

Δεν θα το λάβουν:

Οι μακροχρόνια άνεργοι

Όσοι έλαβαν επίδομα ανεργίας για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός

Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η αύξηση στο Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα για δεκάδες χιλιάδες ανέργους. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή στην ορθή δήλωση των στοιχείων επιδότησης και στην ενημέρωση των τραπεζικών λογαριασμών, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις πληρωμές.