Το Δώρο Χριστουγέννων για τους άνεργους φέτος θα είναι μεγαλύτερο, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από 830 σε 880 ευρώ μεικτά. Η αναπροσαρμογή αυτή επηρεάζει άμεσα το τακτικό επίδομα ανεργίας και τα σχετικά επιδόματα, προσφέροντας σημαντική οικονομική ενίσχυση.

Πόσο αυξάνεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το συνολικό ποσό του Δώρου Χριστουγέννων φτάνει φέτος τα 540 ευρώ, από 509,75 ευρώ πέρυσι. Η αύξηση αφορά όλους τους ανέργους που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας για οποιοδήποτε διάστημα μεταξύ 1ης Μαΐου και 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα Δώρου Χριστουγέννων, ενώ για μερική απασχόληση ή μικρότερη διάρκεια επιδότησης το ποσό υπολογίζεται αναλογικά.

Το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας

Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση το σταθερό μέρος του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας, το οποίο διαμορφώνεται ανά τρίμηνο ως εξής:

1ο τρίμηνο: 70% του κατώτατου ημερομισθίου

70% του κατώτατου ημερομισθίου 2ο τρίμηνο: 60% του κατώτατου ημερομισθίου

3ο τρίμηνο: 50% του κατώτατου ημερομισθίου

50% του κατώτατου ημερομισθίου 4ο τρίμηνο: 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας μπορεί να φτάσει έως 1.295 ευρώ, αλλά το Δώρο υπολογίζεται μόνο στο σταθερό τμήμα, όπως ακριβώς συμβαίνει και για τους δικαιούχους του τακτικού επιδόματος.

Αυτόματη καταβολή χωρίς ενέργειες

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει το Δώρο Χριστουγέννων αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους. Το ποσό θα πιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή:

Μέσω της ιστοσελίδας: www .dypa .gov .gr

Μέσω της εφαρμογής ΔΥΠΑ App, στην καρτέλα «Πληρωμές»

Ημερομηνία καταβολής

Φέτος, το Δώρο Χριστουγέννων αναμένεται νωρίτερα από πέρυσι, μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου 2025, καθώς η 20ή Δεκεμβρίου πέφτει Σάββατο.

Ποιοι εξαιρούνται

Δεν θα λάβουν Δώρο Χριστουγέννων:

Οι μακροχρόνια άνεργοι

Όσοι έλαβαν επίδομα ανεργίας για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός

Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η αύξηση του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα για δεκάδες χιλιάδες ανέργους. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή στην ορθή δήλωση των στοιχείων επιδότησης και στην ενημέρωση των τραπεζικών λογαριασμών, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις πληρωμές.