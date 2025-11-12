Αύξηση της πλήρους απασχόλησης, έναντι της μερικής και υποχώρηση των κενών θέσεων εργασίας διαπιστώνει η έκθεση του γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής κατά το πρώτο εξάμηνο το 2025, καταγράφοντας – πέραν της μείωσης της ανεργίας – και θετικά ποιοτικά στοιχεία στην αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά συμπίπτουν με τις διαπιστώσεις του υπουργείου Εργασίας το οποίο σημειώνει ότι στους κλάδους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι επιχειρήσεις απασχολούν πλέον περισσότερους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση.

Η τρίτη τριμηνιαία έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής του Ιουνίου 2025, χαρακτηρίζει ως θετική την γενική εικόνα της αγοράς υπογραμμίζοντας ότι η απασχόληση να σημειώνει αύξηση, η ανεργία ακολουθεί πτωτική πορεία και το μόνο στοιχείο προβληματισμού αφορά την σημαντική υστέρηση που εμφανίζει η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας σε σχέση με αυτή των ανδρών (53,6% και 69,2%, αντίστοιχα).

Οι θέσεις εργασίας

Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης φαίνεται να κερδίζουν έδαφος έναντι της μερικής απασχόλησης, ενώ αισθητή υποχώρηση παρουσιάζουν και οι κενές θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ανά τύπο απασχόλησης, η αύξηση στην απασχόληση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες, το β’ τρίμηνο του 2025 σημείωσαν αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2024, με τις θέσεις μερικής απασχόλησης να σημειώνουν σημαντική μείωση (11,4%).

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μερική απασχόληση κατά το β’ τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 5,7% του συνόλου της απασχόλησης (έναντι 6,5% στο β’ τρίμηνο του 2024), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην EE τόσο για το β’ τρίμηνο του 2025 όσο και του 2024 είναι 18,7% .

Το ισοζύγιο ροών νέων θέσεων εργασίας (προσλήψεις μείον απολύσεις) για το α’ εξάμηνο του 2025 ήταν θετικό και ανήλθε στις 340.572 θέσεις εργασίας, ελαφρώς αυξημένο (+0,4%) σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2024.

Πιο συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν 1.760.733 προσλήψεις με το 57,3% να είναι πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες μερικής ή εκ περιτροπής. Τα υψηλότερα ισοζύγια ροών νέων θέσεων εργασίας σημειώθηκαν στην Εστίαση , στα Καταλύματα, και στο Λιανικό Εμπόριο.

Οι κενές θέσεις

Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας κατά το β’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 35.286 θέσεις εργασίας, μειωμένος κατά 34,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι περισσότερες κενές θέσεις συναντώνται στη “Δημόσια Διοίκηση, ΄Αμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση” (18,6%), στις “Δραστηριότητες Ανθρώπινης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας” (18,2%) και στη “Μεταποίηση” (13,4%).

Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας το β’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 61,3%, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο το 2024 (61,0%) (για την ΕΕ, τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 66,0% και 65,6% το β’ τρίμηνο του 2025 και του 2024, αντίστοιχα).

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συνεχίζει να υστερεί σημαντικά από αυτήν των ανδρών (53,6% και 69,2% το β’ τρίμηνο του 2025, αντίστοιχα).

Η συμμετοχή των νέων 15-29 ετών στην αγορά εργασίας μειώθηκε τον τελευταίο χρόνο (από 44,4% το β’ τρίμηνο του 2024 σε 43,3% το β’ τρίμηνο του 2025).

Tο ποσοστό ανεργίας συνέχισε να μειώνεται. Σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία της Eurostat, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το β’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 8,9% έναντι 10,0% το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 423.000 άτομα, μειωμένος κατά 52.000 άτομα σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024 (μείωση 10,9%).

