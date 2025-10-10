«Ευρέθη ο νόμος, θα βρεθεί και η πονηρία του». Αυτό το νομικό γνωμικό, το οποίο περιγράφει την τάση των ανθρώπων για αποφυγή των κανόνων που επιβάλλει η νομοθεσία, ταιριάζει απόλυτα στη συνεχή προσπάθεια καταστρατήγησης της εφαρμογής – στην πράξη – της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Έτσι, πολλοί εργοδότες εφευρίσκουν και εφαρμόζουν – συνεχώς – νέες μεθόδους εξαπάτησης της Επιθεώρησης Εργασίας, επιχειρώντας να παρακάμψουν την on line εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αλλά και τους ελέγχους που διενεργούνται για τη πιστή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι εργαζόμενοι αποφεύγουν την καταγγελία φοβούμενοι την απόλυσή τους

Tα κόλπα των εργοδοτών με την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις καταστρατήγησης του μέτρου περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Σούπερ μάρκετ με καταστήματα σε όλη τη χώρα έχει αναθέσει στους προϊσταμένους τμημάτων να «ρυθμίζουν» κατά το δοκούν το ωράριο των υπαλλήλων του σε κάθε κατάστημα, έτσι ώστε αυτό να μην ξεπερνά το 8ωρο, ενώ οι πραγματικές ώρες εργασίας, να κυμαίνονται στις 9 έως 9,5 ημερησίως.

2. Βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος υποχρεώνει τους υπαλλήλους της να «χτυπούν» την κάρτα για είσοδο στην εργασίας τους στις 8 το πρωί, ενώ πιάνουν δουλειά από τις 6 τα ξημερώματα. Αντιστοίχως, δηλώνουν ως αποχώρηση τις 4.00 μ.μ, ενώ φεύγουν στις 6 το απόγευμα.

3. Σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αρκετοί μισθωτοί εργάζονται με πλήρες ωράριο, αλλά ασφαλίζονται με 4ωρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μικρές, κυρίως, επιχειρήσεις δεν καταβάλουν ένα μεγάλο μέρος από το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτά είναι μερικές από τις περιπτώσεις καταστρατήγησης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ενδεχομένων να υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα και σε άλλες επιχειρήσεις ανά τη χώρα, ωστόσο οι εργαζόμενοι αποφεύγουν την καταγγελία φοβούμενοι την απόλυσή τους.

Η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ακριβούς καταγραφής του πραγματικού χρόνου εργασίας, ενώ συνεισφέρει και ενισχύει την παροχή «εργαλείων» ελέγχου για την Επιθεώρηση Εργασίας.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, φαινόμενα που πλήττουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις συνεπείς επιχειρήσεις, υπονομεύοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει επεκταθεί από τις 26 Ιουνίου 2025, πιλοτικά σε επιπλέον 350.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου και της ενέργειας, στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, καθώς και σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό. Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου για τους παραπάνω κλάδους θα τεθεί σε ισχύ από τις 3 Νοεμβρίου 2025.

Τα τελευταία στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν πραγματική εκρηκτική αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις υπερωρίες

Με την ένταξη όλων αυτών των επιχειρήσεων, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που προστατεύονται από το μέτρο, ανέρχεται σε 1,85 εκατομμύρια.

Πάντως τα τελευταία στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δείχνουν πραγματική εκρηκτική αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες σε όλους τους κλάδους όπου εφαρμόσθηκε η ψηφιακής κάρτας.

Η συνολική αύξηση έφθασε το 78% εντός ενός έτους, ενώ εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που αφορούν τον τουρισμό όπου η αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών στον κλάδο έφθασε το 1.105%.

Πηγή: ot.gr