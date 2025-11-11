Κλειστοί δρόμοι λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας εξαιτίας των κινητοποιήσεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Υπενθυμίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 12 και πορεία προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σε εξέλιξη είναι προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη στις 11:00.

Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, λόγω προγραμματισμένης συγκέντρωσης μελών αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών και επικείμενης πορείας, περί ώρα 11:00 θα ξεκινήσουν σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου – Μάρνη – Αχαρνών – Λιοσίων – Δομοκού και κατά περίπτωση σε παρακείμενες οδούς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω συγκέντρωσης – πορείας, ρυθμιστές τροχονόμοι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα τροχαίας για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης οι αγρότες – πορεία προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν στις 12:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι, από όλη τη χώρα, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνέχεια Αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ιερός αγώνας για την επιβίωσή μας» – Τι ζητούν οι αγρότες

​Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων αλλά και τις συνέπειες από την ευλογιά των προβάτων. Η κινητοποίηση ξεκινά με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ θα ακολουθήσει παράσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Δημήτρης Καμπούρης, πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) από τη Χαλκιδική, δήλωσε στο Orange Press Agency:

​«Βρισκόμαστε εδώ για το σημερινό συλλαλητήριο, το πανελλαδικό, πανκτηνοτροφικό και παναγροτικό. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου εκεί θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας και στη συνέχεια θα πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διαμαρτυρηθούμε για όσα έγιναν αλλά και για τις καθυστερήσεις των πληρωμών», ανέφερε.

​Όπως τόνισε ο κ. Καμπούρης, οι αγρότες έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομικών. «Έχουμε ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, στις 3:30 η ώρα. Θα καταθέσουμε υπομνήματα και στους υπουργούς μας, αλλά κυρίως στον κύριο Χατζηδάκη, από τον οποίον περιμένουμε να δεσμευτεί. Μέχρι τώρα ακούμε για πληρωμές και πληρωμές δεν βλέπουμε».

​«Ο κόσμος έχει αγανακτήσει, έχει φτάσει στα όριά του, δεν αντέχει άλλο. Είναι ένας αγώνας ιερός, αγώνας επιβίωσης, και πρέπει άμεσα τα χρήματα που μας χρωστούν από πέρυσι ακόμα, αλλά και τώρα, να δοθούν, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα», κατέληξε.