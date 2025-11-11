Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την άσκηση «Αίσιος Οιωνός 2025» στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στο πεδίο βολής «ΑΕΤΟΣ». Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το βράδυ της Δευτέρας τραυματίστηκε σοβαρά ένας πολίτης ο οποίος θα συμμετείχε στην παρουσίαση των drones.

Στη φετινή τελική φάση της άσκησης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη και θα παραβρεθεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να συμμετάσχουν και πολλά drones, καθώς και μέσα anti-drones.

Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί ιδιώτες, εργαζόμενοι σε εταιρείες που θα παρουσιάσουν τα drones στην άσκηση, βρίσκονται ήδη στην περιοχή και προετοιμάζονται για την τελική φάση. Όπως αναφέρει το e-evros, δυστυχώς, ένας από αυτούς που βρισκόταν τις πρώτες βραδινές ώρες στο πεδίο βολής Αετού κατά τη διάρκεια της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από σκηνή και βρίσκεται στην εντατική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές για το γεγονός, πράγμα που αναμένεται να γίνει μετά την έρευνα που διεξάγεται ήδη.