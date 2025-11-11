Ο επικοινωνιολόγος, Νίκος Καραχάλιος, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Alpha, ότι υπήρξε πλήρης σχεδιασμός για την ανακοίνωση νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία επρόκειτο να γίνει στις 24 Ιουλίου στα Χανιά. Η ημερομηνία είναι συμβολική, καθώς συμπίπτει με την «Ημέρα της Δημοκρατίας». Πρόσθεσε δε, πως «αυτό βασίστηκε σε μια προαναγγελία της κυρίας Καρυστιανού στο Facebook».

Σύμφωνα, με τον ίδιο, ο σχεδιασμός προέβλεπε τη διοργάνωση εκδήλωσης με περίπου 4.000 καθήμενους, στην περιοχή καταγωγής του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο λιμάνι των Χανίων. Τα στοιχεία αυτά τονίζουν τη συμβολική διάσταση της δράσης. Επίσης, συμπλήρωσε ότι έχει προβλεφθεί συνεννόηση με όλα τα εθνικά δίκτυα, καθορισμός χρονοδιαγράμματος για τις ανακοινώσεις και συγκεκριμένη σειρά διατυπώσεων.

Ωστόσο, παρότι ο σχεδιασμός ήταν ώριμος, η ανακοίνωση δεν έγινε. Η «διάψευση» έφτασε μέσω συνεργάτη τηλεοπτικού σταθμού, ενώ η ομάδα είχε ήδη πραγματοποιήσει online συζητήσεις και ηγετικές κινήσεις. Ο Νίκος Καραχάλιος αποδίδει την μη υλοποίηση της ανακοίνωσης σε «ενδοοικογενειακή διαφορά», χωρίς να θέλει να επεκταθεί περαιτέρω.

Υποστήριξε, ακόμα, ότι «το θέμα του “Κύματος” το είχα ανακοινώσει σε 3 τουλάχιστον συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα και μικρά κανάλια. Αν κάποιος είναι νέος στην πολιτική και δεν κάθεται να διαβάσει όσο πρέπει… Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν ξέρεις ή δεν ξέρεις ή αντιλαμβάνεσαι τι λένε οι συνεργάτες σου. Δεν θα ήμουν σύμβουλος πρωθυπουργών και πολιτικών αρχηγών αν δεν ήμουν σαφής σε όσα λέω».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού

Σε ό,τι αφορά τους συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού, ο Νίκος Καραχάλιος αναφέρει ότι μεταξύ αυτών ήταν ο καθηγητής φαρμακευτικής, Δημήτρης Κούβελας, η δικηγόρος, Μαρία Γρατσία και ο επικοινωνιολόγος, Μιχάλης Πατσίκας, που είχε ενεργό ρόλο σε κινήματα και συλλαλητήρια. Ο επικοινωνιολόγος ανέφερε επιπλέον, ότι είχαν γίνει έρευνες σε εταιρεία του εξωτερικού για τη συγκέντρωση στοιχείων (που ονόμασε «ΚΥΜΑ») σε 50 νομούς, με «έξιδες» στηρίξεις.

Ολόκληρη η υπόθεση, από την ανακοίνωση που δεν έγινε, μέχρι τους συμβολισμούς και το παρασκήνιο, κινείται στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας, των κινήσεων εντός και εκτός κομματικών πλαισίων, και της σχέσης μεταξύ προσώπων και σχεδίων.

Ο Νίκος Καραχάλιος τονίζει ότι «η θάλασσα θα είναι προστατευτική, αλλά έξω από το κύμα ο χώρος μπορεί να σε πνίξει», αναφερόμενος στην πολιτική διαδικασία.