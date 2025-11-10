Το αίτημα αποφυλάκισης του πρώην Γάλλου προέδρου, Νικολά Σαρκοζί, εξετάζει από το πρωί Εφετείο του Παρισιού, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη έκτισης της ποινής του πέντε ετών για διαφθορά ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 με κονδύλια από τη Λιβύη.

Η απόφαση αναμένεται το μεσημέρι περίπου στις 14:30 ώρα Ελλάδας, ενώ κατά την διαδικασία ο Σαρκοζί, 70 ετών, δήλωσε ότι μέχρι τώρα η ζωή του στην φυλακή είναι «σκληρή, πολύ σκληρή και θα μπορούσα να πω έως και εξουθενωτική». Ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας που φυλακίστηκε μετά την καταδίκη του στις 25 Σεπτεμβρίου, επέμεινε ότι είναι αθώος υποστηρίζοντας ότι «δεν πρόκειται ποτέ να ομολογήσω κάτι που δεν έκανα», ενώ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να παλεύει «μέχρι να λάμψει η αλήθεια».

Ο Σαρκοζί, κατέθεσε στην διαδικασία από τη φυλακή La Santé του Παρισιού μέσω τηλεδιάσκεψης και υποστήριξε ότι πάντοτε τηρούσε τις επιταγές της Δικαιοσύνης. Όπως τόνισε: «Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα ζούσα τη φυλακή στα 70 μου. Αυτή η δοκιμασία μου επιβλήθηκε και την πέρασα. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο».

Ο Σαρκοζί, επίσης, μίλησε με θερμά λόγια για τους φύλακες της φυλακής, οι οποίοι, όπως είπε, τον βοήθησαν να περάσει «αυτόν τον εφιάλτη». Η σύζυγος του Σαρκοζί, το μοντέλο που έγινε τραγουδίστρια, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, και δύο από τους γιους του, παρευρέθηκαν στην ακρόαση στο δικαστήριο του Παρισιού.

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, η αποφυλάκιση είναι ο κανόνας για όσο εκκρεμεί η έφεση, ενώ η κράτηση παραμένει η εξαίρεση. Οι δικαστές θα εξετάσουν εάν ο Σαρκοζί είναι ύποπτος φυγής, αν μπορεί να ασκήσει πιέσεις σε μάρτυρες ή να εμποδίσει τη δικαιοσύνη.

Ο Γενικός Εισαγγελέας, Νταμιέν Μπρουνέ, που εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον, ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο Σαρκοζί και να τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση (ήτοι βραχιολάκι).

Αν γίνει δεκτό το αίτημα, ο Σαρκοζί θα μπορούσε να φύγει από τη φυλακή La Santé του Παρισιού μέσα σε λίγες ώρες.

Η εκδίκαση της έφεσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα, πιθανώς την άνοιξη.