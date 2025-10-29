Έχει περάσει μία εβδομάδα από τότε που ο Νικολά Σαρκοζί φυλακίστηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα της Σαντέ, τη μοναδική φυλακή στο κέντρο του Παρισιού.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια φυλάκιση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Κρίθηκε ένοχος ότι εν γνώσει του επέτρεψε σε συνεργάτες του να προσεγγίσουν τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική του εκστρατεία, που τον οδήγησε στη νίκη το 2007. Ο Νικολά Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.

Η φυλάκισή του αποτελεί πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας, έτσι, ο πρώην πρόεδρος απολαμβάνει ειδικής μεταχείρισης.

Τα προνόμια του Σαρκοζί

Τα επισκεπτήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες του RTL, ο Νικολά Σαρκοζί είναι ο κρατούμενος της φυλακής της Σαντέ που έχει τα περισσότερα επισκεπτήρια: μπορεί να βλέπει την οικογένειά του έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Ο νόμος προβλέπει ότι οι προφυλακισμένοι, δηλαδή όσοι δεν έχουν καταδικαστεί οριστικά, δικαιούνται τουλάχιστον τρία επισκεπτήρια την εβδομάδα. Ωστόσο, στην πράξη -όπως αναφέρουν πηγές μέσα στη φυλακή- κανένας άλλος κρατούμενος δεν έχει περισσότερα από τρία, κυρίως λόγω του υπερπληθυσμού των φυλακών. (φτάνει το 180% στη Σαντέ).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρώην Πρώτη Κυρία τον επισκέφθηκε τέσσερις φορές την περασμένη εβδομάδα. Κάθε φορά συνοδευόταν από την κεντρική αυλή ως το επισκεπτήριο από μέλος της διεύθυνσης του σωφρονιστικού ιδρύματος. Και επειδή κάθε μετακίνηση του πρώην αρχηγού του κράτους μέσα στη φυλακή μπλοκάρει τις κινήσεις όλων των άλλων κρατουμένων, η Κάρλα Μπρούνι επισκέπτεται τον σύζυγό της εκτός των πέντε καθιερωμένων ωραρίων των επισκεπτηρίων.

Ένα ακόμη προνόμιο για τον Νικολά Σαρκοζί είναι η διάρκεια των επισκεπτηρίων του, τα οποία διαρκούν λίγο περισσότερο από τα 45 λεπτά που επιτρέπονται στους υπόλοιπους κρατούμενους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάθε συνάντηση διαρκεί περίπου μία ώρα. Ωστόσο, οι δικηγόροι του είχαν διαβεβαιώσει την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν θα υπάρξει καμία προνομιακή μεταχείριση» για τον πρώην πρόεδρο.

Το φαγητό

Ο Σαρκοζί τελεί υπό καθεστώς απομόνωσης για λόγους ασφαλείας, δεν έχει καμία επαφή με άλλους κρατούμενους, βρίσκεται σε ένα τυπικό κελί και τρώει το ίδιο φαγητό με τους υπόλοιπους κρατούμενους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρώην πρόεδρος δεν εκτιμά ιδιαίτερα τα γεύματα αυτά. Έτσι, η σύζυγός του τού έφερε σάντουιτς από την πρώτη κιόλας ημέρα. Έκτοτε, ο Νικολά Σαρκοζί ψωνίζει από την καντίνα, όπως και οι άλλοι κρατούμενοι, παραγγέλνοντας προϊόντα από τον κατάλογο που του παρέχει η φυλακή.

Η ασφάλεια

Περισσότερο όμως κι από τη διατροφή του, αυτό που τον απασχολεί είναι η ασφάλειά του. Από τη δεύτερη κιόλας μέρα της φυλάκισής του, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιείχε απειλές θανάτου εναντίον του από κρατούμενους.

Έτσι, από τα 15 συνολικά κελιά της πτέρυγας απομόνωσης, τα τέσσερα είναι δεσμευμένα για τον πρώην πρόεδρο: το δικό του κελί, εκείνο των αστυνομικών που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά του, καθώς και δύο κελιά άδεια, ένα σε κάθε πλευρά, ώστε να μην έχει απολύτως κανέναν γείτονα.