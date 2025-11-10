Τουλάχιστον μία φορά είχε πυροβοληθεί το άτομο που βρέθηκε απανθρακωμένο και δεμένο με χειροπέδες, μέσα σε καμένο ΙΧ, σε ερημική ορεινή περιοχή ανάμεσα σε Σκούρτα και Κλειδί, στη Βοιωτία, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Αυτό προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στο θύμα της ξεκάθαρα πλέον εγκληματικής ενέργειας.

Κατά τη νεκροψία – νεκροτομή, ο ιατροδικαστής εντόπισε στην απανθρακωμένη σορό ένα μεταλλικό θραύσμα που αφαιρέθηκε και παραπέμπει σε σφαίρα, το οποίο θα εξεταστεί ενδελεχώς στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, καθώς ήταν η κατάσταση του πτώματος δεν επέτρεπε την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, κατέστη δυνατό να ληφθεί DNA και θα μπορέσει να συγκριθεί με γενετικό υλικό, αρχικά από συγγενείς αγνοουμένων που έχουν δηλωθεί. Στη συνέχεια, εφόσον δεν προκύψει ταυτοποίηση, θα πρέπει οι Αρχές να κατευθύνουν τις έρευνες σε πιο οργανωμένους εγκληματικά χώρους, καθώς αν το θύμα έχει βαρύ ποινικό μητρώο μπορεί κανείς να μην εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανεύρεσή του, τουλάχιστον επίσημα. Γεγονός είναι ότι είχε ένα βίαιο θάνατο και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία.

Μήνυμα ή συμβόλαιο θανάτου;

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το συγκεκριμένο έγκλημα ήρθε στη δημοσιότητα ελάχιστα 24ωρα μετά τη μαφιόζικη εκτέλεση Λάλα στον Επτάλοφο, κάποιοι έσπευσαν να συνδέσουν τα δύο γεγονότα ως απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι δε θα προσπαθούσαν να καλύψουν τα ίχνη τους, αν ήθελαν να στείλουν ένα ιδιαίτερα απειλητικό μήνυμα.

Από την άλλη, ο τρόπος δράσης, με κλεμμένο αυτοκίνητο, από πολλούς μήνες, στο οποίο μάλιστα είχαν βάλει πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα όχημα ίδιας μάρκας, ίδιου χρώματος, από την Κατερίνη, το γεγονός ότι το θύμα ήταν πισθάγκωνα δεμένο με χειροπέδες και πλέον το στοιχείο του πυροβολισμού, παραπέμπουν σε εκτέλεση από επαγγελματίες. Πιθανότατα να ήταν και κάποιο συμβόλαιο θανάτου.

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι επίσης το ότι ο δράστης ή οι δράστες είχαν γνώση της περιοχής. Τόσο το ερημικό της τοποθεσίας, σε συνδυασμό με το μοναδικό μονοπάτι που δεν έχει κίνηση αυτό τον καιρό, δείχνει ότι δεν έφτασαν εκεί τυχαία.

Επίσης δεν ήταν τυχαία η εποχή ή η επιλογή να εξαφανίσουν τα ίχνη με φωτιά. Μόλις μια εβδομάδα πριν την αποκάλυψη του φρικτού εγκλήματος, είχε ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος, που σημαίνει ότι είχαν μειωθεί οι βάρδιες και τα παρατηρητήρια πυρκαγιών. Ένας, τέτοιας έντασης, καπνός, θα φαινόταν χιλιόμετρα μακριά και δε θα περνούσε απαρατήρητος από τις δυνάμεις πυρασφάλειας.

Πότε έγινε το έγκλημα

Όσον αφορά το πόσες ημέρες το καμένο αυτοκίνητο βρισκόταν στο σημείο, αυτό δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα, αλλά σίγουρα δεν ήταν την ίδια ημέρα που βρέθηκε από τον κυνηγό (7/11). Αν όντως οι δράστες είχαν γνώση της περιοχής, θα γνώριζαν ότι στο σημείο κυκλοφορούν κυνηγοί την Τετάρτη (5/11) που είναι ημέρα και για αγριογούρουνα, οπότε ή έδρασαν αργότερα μέσα στην ημέρα, ή την επομένη, για να είναι με το φως της ημέρας και να μη φαίνεται η φωτιά και ο καπνός από μακριά.

Την υπόθεση διερευνά η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει συγκεντρώσει και αξιολογεί όλα τα ευρήματα. Προτεραιότητα φυσικά δίνεται στην ταυτοποίηση του θύματος, ώστε να δείξει και τους πρώτους ύποπτους. Άνθρωποι που θα είχαν λόγους ή κίνητρα για να τον σκοτώσουν και που θα μπορέσει να εξετάσει η αστυνομία. Γι’ αυτό και το βάρος έχει πέσει σε οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα του νεκρού που μπορεί να μιλήσει και για την ταυτότητα των δολοφόνων του.