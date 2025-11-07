Μπροστά σε ένα άγριο έγκλημα βρέθηκε ένας κυνηγός ο οποίος εντόπισε το απόγευμα της Παρασκευής ένα καμένο αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας. Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία αφού στο πίσω κάθισμα του ΙΧ ήταν ένας άνδρας απανθρακωμένος.

Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν δεμένος με χειροπέδες. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Από την αστυνομία αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια με το ελληνικό FBI να αναλαμβάνει τις έρευνες. Αρχικά, θα πρέπει να γίνει γνωστή η ταυτότητα του θύματος και στη συνέχεια να δοθούν απαντήσεις και στα υπόλοιπα ερωτήματα της υπόθεσης.

O θάνατος του άνδρα υπολογίζεται πριν δύο ημέρες ενώ το όχημα διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο.