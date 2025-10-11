Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος είναι ο απολογισμός του άγριου εγκλήματος που έγινε χθες (10/10) σε διαμέρισμα στην οδό Σαράφη στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα.

Το 31χρονο θύμα από την Ουκρανία βρέθηκε νεκρό και άγρια ξυλοκοπημένο μέσα στο διαμέρισμα και δεμένος με tie wrap στα χέρια. Ο συγκάτοικός του, επίσης Ουκρανός, ήταν δεμένος αλλά κατάφερε να λυθεί και να ζητήσει αιμόφυρτος βοήθεια.

Όπως είπε στους αστυνομικούς τέσσερα άτομα μπήκαν στο σπίτι τους και ξεκίνησαν να τους χτυπούν, ωστόσο ίχνη παραβίασης δεν βρέθηκαν στο σπίτι.