Ο Γιάννης Θ. Διαμαντής, υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ», αφηγείται τέσσερις ιστορίες δολοφονιών στην Ελλάδα.

Τέσσερις ηγέτες που έπεσαν ξαφνικά νεκροί. Τέσσερις δολοφόνοι που η πράξη τους συγκλόνισε το πανελλήνιο από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα. Ποια τα κίνητρα των φυσικών και ηθικών αυτουργών και ποιες οι επιπτώσεις των φόνων αυτών στην εξέλιξη της ελληνικής πολιτικής ιστορίας.

Σε κάθε επεισόδιο, το Podcast «Το Βήμα στην Ιστορία», φιλοξενεί επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς, φιλοδοξώντας να εμβαθύνει στα γεγονότα, τις στιγμές και τα φαινόμενα που σημάδεψαν την ελληνική ιστορία.

Άλλωστε, οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρακολούθησαν καθεμιά από αυτές τις συνταρακτικές εξελίξεις και συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή τους στην ιστορία της χώρας.

Το αρχείο τους γίνεται τώρα πολύτιμο εργαλείο για τη βαθύτερη διερεύνησή τους, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους πολίτες που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και μαρτυρίες της εποχής.

Στο επεισόδιο «Αίμα και εξουσία: Τέσσερις ηγέτες θύματα δολοφονίας στην Ελλάδα» αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Η δολοφονία του Φιλίππου Β’ (336 π.Χ.)

Η άνοδος του Φίλιππου Β’ στον θρόνο της Μακεδονίας το 359 π.Χ.

Η οικονομική και πνευματική αναγέννηση του μακεδονικού κράτους

Η ημέρα της δολοφονίας, στον γάμο της κόρης του, Κλεοπάτρας, με τον βασιλιά της Ηπείρου, Αλέξανδρο από τον σωματοφύλακά του, Παυσανία

Οι υποψίες ενοχής της Ολυμπιάδας (μητέρας του Αλέξανδρου), για την εξασφάλιση της διαδοχής του γιου της

Τα προσωπικά κίνητρα εκδίκησης του Παυσανία

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια (1831)

Η διακυβέρνηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους (1828) από τον Ιωάννη Καποδίστρια και η αυταρχική πολιτική

Η διακυβέρνηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους (1828) από τον Ιωάννη Καποδίστρια και η αυταρχική πολιτική Οι ανιθέσεις ισχυρών οικογενειών, Υδραίων και Μανιατών και η εκστρατεία δυσφήμισης από την εφημερίδα «Απόλλων» της Ύδρας

Η φυλάκιση του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη για υποκίνηση της εξέγερσης

Η δολοφονία του Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο από τον Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη

Η σύλληψη του Γεώργιου Μαυρομιχάλη και η ποινή αποκοπής του δεξιού χεριού από τον Αυγουστίνο Καποδίστρια

Οι κατηγορίες σε Αγγλία και Γαλλία για τη δολοφονία από τον Αυγουστίνο Καποδίστρια

Η δολοφονία του Θεόδωρου Δηλιγιάννη (1905)

Από την άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο έως τις νομικές σπουδές και από εκεί στην κατάτηση του πρωθυπουργικού θώκου

Το ασταθές πολιτικό κλίμα, οι διαδοχικές κυβερνήσεις (1895–1905) και η αντιπαλότητα με τον Χαρίλαο Τρικούπη

Η σκηνή της δολοφονίας στα σκαλιά της Βουλής (σημερινή Παλαιά Βουλή, Σταδίου)

Ο δράστης, Αντώνης Κωσταγερακάρης και τα κίνητρα της εκδίκηση και της οικονομικής απόγνωσης

Η δολοφονία του Βασιλιά Γεώργιου Α’ (1913)

Η μακροβιότερη βασιλεία στην Ελλάδα από το 1863 έως το 1913

Η δολοφονία του στη Θεσσαλονίκη, εν μέσω των Βαλκανικών Πολέμων από τον Αλέξανδρο Σχινά

Η μεταφορά της σορού του Γεώργιου Ά, το τριήμερο λαϊκό προσκύνημα και η ταφή στο Τατόι

Τα κίνητρα και οι θεωρίες για ψυχική διαταραχή του θύτη

Ο θάνατος του Σχινά στη φυλακή

Οι θεωρίες για εμπλοκή Γερμανίας ή Βουλγαρίας