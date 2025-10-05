Ο Γιάννης Θ. Διαμαντής, υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ», φιλοξενεί τον Σωτήρη Ριζά, διευθυντή ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών.

Φωτίζουν την πορεία της Ελλάδας από την ταπεινωτική ήττα του Ελληνοτουρκικού Πολέμου του 1897 έως τις μεγάλες νίκες του Α Βαλκανικού Πολέμου, με αποκορύφωμα την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων.

Οι στρατηγικές επιλογές Ελευθερίου Βενιζέλου και Κωνσταντίνου και οι θυσίες που σφράγισαν την πορεία της χώρας προς την απελευθέρωση των αλύτρωτων ελληνικών εδαφών και την εδραίωση στα Βαλκάνια.

Σε κάθε επεισόδιο, το Podcast «Το Βήμα στην Ιστορία», φιλοξενεί επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς, φιλοδοξώντας να εμβαθύνει στα γεγονότα, τις στιγμές και τα φαινόμενα που σημάδεψαν την ελληνική ιστορία.

Άλλωστε, οι εφημερίδες «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρακολούθησαν καθεμιά από αυτές τις συνταρακτικές εξελίξεις και συνέβαλαν καθοριστικά στην καταγραφή τους στην ιστορία της χώρας.

Το αρχείο τους γίνεται τώρα πολύτιμο εργαλείο για τη βαθύτερη διερεύνησή τους, τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους πολίτες που έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πρωτογενείς πηγές και μαρτυρίες της εποχής.

Στο επεισόδιο «Βαλκανικοί Πόλεμοι: Από το «ατυχές» 1897 ως τον θριάμβο των πρώτων απελευθερώσεων» συζητιούνται μεταξύ άλλων:

Τα σύνορα της Ελλάδας του 1897 και το ισχυρό αίσθημα των «αλύτρωτων», στόχος η Μεγάλη Ιδέα

Ο «Ατυχής Πόλεμος» και η αφορμή, το Κρητικό Ζήτημα

Η δράση της «Εθνικής Εταιρείας», μυστικής οργάνωσης αξιωματικών και διανοουμένων

Η ίδρυση της «Κρητικής Πολιτείας» (1898), με Ύπατο Αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο

Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904–1908), η επανάσταση των Νεοτούρκων (1908) και ο φόβος ότι η Ελλάδα θα μείνει εκτός εξελίξεων

Το κίνημα στο Γουδί (1909), η άνοδος του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πολιτική σκηνή και η ένταξη της Ελλάδας στη Βαλκανική Συμμαχία, με τη Σερβία και τη Βουλγαρία.

Η έναρξη Α΄ Βαλκανικού Πολέμου και η διαφωνία στρατηγικής μεταξύ Κωνσταντίνου-Βενιζέλου

Η είσοδος στη Θεσσαλονίκη (26 Οκτωβρίου 1912) πριν τους Βουλγάρους

Οι σκληρές μάχες στην Ήπειρο και η απελευθέρωση των Ιωαννίνων (21 Φεβρουαρίου 1913)

Ο απολογισμός, οι τραγικές απώλειες και τα στρατηγικά κέρδη με την ολοκλήρωση του Α’ Βαλκανικού Πολέμου