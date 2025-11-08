Όταν μια κυβέρνηση καταφεύγει σε ιδιωτική εταιρεία δημοσίων σχέσεων για να φτιάξει την εικόνα της, αυτό και μόνο μιλά από μόνο του για την κατάσταση της νέας γερμανικής κυβέρνησης, έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Το κλίμα πρόσκαιρης ευφορίας που θέλησε να δημιουργήσει ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος, υποσχόμενος ότι όλα θα πάνε καλύτερα και ότι κιόλας από το καλοκαίρι, οι πολίτες θα αισθανθούν την αλλαγή στην καθημερινότητά τους, έχει εξανεμιστεί, ενώ, όπως φαίνεται, η γραπτή κυβερνητική συμφωνία με τους φιλόδοξους στόχους, δεν αναμένεται να γίνει «μπεστσέλερ», όπως προανήγγειλε χαριτολογώντας ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και πρόεδρος των Χριστιανοκοινωνιστών Μάρκους Ζέντερ, προκαλώντας το μειδίαμα των πολιτικών αναλυτών.

«Στο χρυσό ελάφι»

Σε μια προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάϊερ εξήγγειλε τις προάλλες την έναρξη καμπάνιας με τον τίτλο «Να τι μπορεί η Γερμανία», που θα διαρκέσει όλην την κοινοβουλευτική περίοδο. Με αφίσες, διαφημίσεις και παρουσία σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα προβάλλεται το θετικό αφήγημα, η θετική είδηση που χάνεται στην καθημερινή τύρβη. Η υλοποίηση της καμπάνιας ανατέθηκε σε μιαν εταιρεία με τον ευφάνταστο τίτλο «Zum goldenen Hirschen» (Στο χρυσό Ελάφι).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η εταιρεία «δημιουργεί καινοτόμες καμπάνιες και στρατηγική επικοινωνίας για υπουργεία, θεσμούς και εταιρείες». Στους πελάτες της, εκτός από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τύπου, συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ομοσπονδιακό Τυπογραφείο και το υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας.

Με έξυπνες λοιπόν καμπάνιες, η κυβέρνηση Μερτς ευελπιστεί να ανατρέψει το κλίμα δυσπιστίας και να διαψεύσει προβλέψεις ότι δε θα μακροημερεύσει. Σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου σφυγμομετρήσεων INSA, για λογαριασμό της εφημερίδας Bild, μόνο ένα 32% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία, ενώ ένα 49%, δηλαδή ένας στους δύο, θεωρεί ότι θα διαλυθεί πρόωρα, όπως έγινε με την προηγούμενη κυβέρνηση Σολτς.

Προεκλογικά, ο Μερτς είχε υποσχεθεί ότι διαφωνίες ανάμεσα στους εταίρους δε θα γίνονταν δημόσια, όπως επί καγκελαρίας Σολτς. Όμως, αυτό ακριβώς έγινε. Eίτε αφορά στο επίμαχο θέμα αυστηροποίησης του λεγόμενου βασικού εισοδήματος για κατηγορίες πολιτών με οικονομικά προβλήματα, είτε στη σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας για τις ανάγκες του στρατού, οι δύο εταίροι ερίζουν δημόσια για το παραμικρό, δημιουργώντας ανασφάλεια στους πολίτες και γκρίνια στα κομματικά επιτελεία. Τελευταίο κρούσμα, η δημόσια παραδοχή του αυτονόητου από τον υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, μετά από επίσκεψη σε προάστιο της Δαμασκού, ότι θα είναι δύσκολη επιστροφή σύρων προσφύγων σε μια τόσο κατεστραμμένη περιοχή.

Ψηλά ο πήχης, αλλά…

Κάποιοι έπαθαν τεταρταίο πυρετό, δεδομένου ότι η επίσπευση των διαδικασιών απέλασης σύρων εγκληματιών και πιθανών τρομοκρατών και σε δεύτερο χρόνο, παράτυπων μεταναστών, στην Συρία είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας και εργαλείο πολιτικής κατά της αύξησης της δύναμης του ακροδεξιού AfD. Όμως, τα πραγματικά προβλήματα είναι βαθύτερα, σχεδόν συστημικά.

Στασιμότητα της ανάπτυξης, πάγωμα της οικοδομικής δραστηριότητας σε μια χώρα με οξύ στεγαστικό πρόβλημα, το τέρας της γραφειοκρατίας, που αποτελεί βαρίδι σε κάθε έκφανση οικονομικής δραστηριότητας, καταστροφικές υποδομές των σιδηροδρόμων, ο αργός ρυθμός ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, είναι μερικά από αυτά. Η δημιουργία, για πρώτη φορά στη χώρα, εν έτει 2025, υπουργείου Ψηφιοποίησης και Εκσυγχρονισμού του Κράτους, αποτελεί κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα, ο υπουργός που το ανέλαβε, δεν έχει σχέση με την πολιτική, ήταν μάνατζερ και κατείχε υψηλές διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες επικοινωνιών.

Το ποσό της καμπάνιας που θα διατεθεί για να κάνει λίφτινγκ η γερμανική κυβέρνηση στη δημόσια εικόνα της, παραμένει άγνωστο. «Το ακριβές ύψος θα γίνει γνωστό στο τέλος», είπε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, δεδομένου ότι τα ποσά συνήθως προϋπολογίζονται. Ένα χρόνο μετά την πρόωρη διάλυση της προηγούμενης κυβέρνησης Σολτς, η νυν κυβέρνηση δείχνει ήδη κουρασμένη. Με την καμπάνια, θα προσπαθήσει να πείσει ότι είναι καλύτερη από τη φήμη της. Βέβαια, έσπευσε προεκλογικά να βάλει τον πήχη ψηλά, υποσχόμενη τολμηρές μεταρρυθμίσεις ενός αραχνιασμένου κράτους και τώρα κινδυνεύει να περάσει από κάτω.