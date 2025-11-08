Καμένο γκαζάκι εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου, έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας.

Ειδικότερα, νωρίς το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία από γείτονες για καμένο γκαζάκι μπροστά στην είσοδο των γραφείων της ιστοσελίδας ellada24.gr στην Παλλήνη, που ανήκει στην Ομάδας Αλήθειας. Σημειώνεται ότι ακριβώς δίπλα στα 2 μέτρα υπάρχει παιδικός σταθμός.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό, με το καμένο γκαζάκι να αποτελεί υπόλειμά του.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο για την περισυλλογή των στοιχείων και καταθέσεις ενώ την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

Π. Μαρινάκης για επίθεση στα γραφεία της Ομάδας Αλήθειας

«Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί» αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», καταλήγει.

