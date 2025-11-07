Ο ιστορικός διαγωνισμός Miss Universe, που άλλοτε συμβόλιζε τη λάμψη και τη διεθνή προβολή της ομορφιάς, αμαυρώθηκε φέτος οταν ο πρόεδρος των καλλιστείων Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ επέπληξε την Μις Μεξικό Φάτιμα Μπος, με τον ίδιο να καταλήγει λίγα 24ωρα μετά να ζητάει με λυγμούς συγγνώμη.

Ο εν λόγω Ταϊλανδός επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης του Miss Universe, εθεάθη σε ζωντανή μετάδοση την Τρίτη να επιπλήττει τη Μις Μεξικό, επειδή δεν συμμετείχε σε ορισμένες προωθητικές δραστηριότητες. Στο βίντεο ακούγεται ο Ναουάτ να ζητά από τη Μις Μεξικό να σηκωθεί όρθια και να δώσει εξηγήσεις μπροστά στις κάμερες.

Μάλιστα, έδωσε εντολή στο προσωπικό ασφαλείας να συνοδεύσει τη Μις Μεξικό έξω από το ξενοδοχείο, αφού εκείνη επέμεινε να «χρησιμοποιήσει τη φωνή της».

«Είμαι εδώ εκπροσωπώντας τη χώρα μου, και δεν είναι δικό μου λάθος που έχετε προβλήματα με τον οργανισμό μου», απάντησε η ίδια όταν ο Ναουάτ κατηγόρησε την ομάδα του Μεξικού ότι υπονόμευσε το προωθητικό υλικό της διοργάνωσης.

Άλλες διαγωνιζόμενες, φορώντας τις κορδέλες και τα φορέματά τους, παρακολουθούσαν σιωπηλά για αρκετά λεπτά ενώ ορισμένες διαγωνιζόμενες σηκώθηκαν και αποχώρησαν.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ταϊλανδικά ΜΜΕ, φαίνονται διαγωνιζόμενες να εγκαταλείπουν τον χώρο μαζί με τη Μις Μεξικό. Παρ’ όλα αυτά, οι εκδηλώσεις του διαγωνισμού συνεχίστηκαν κανονικά μετά το περιστατικό της Τρίτης.

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM — Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) November 4, 2025



Το βράδυ της Τετάρτης, η κα. Μπος ανέβηκε ξανά στη σκηνή μαζί με περισσότερες από 100 διαγωνιζόμενες, ενώ ο κ. Ναουάτ ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», είπε ο διευθυντής της Miss Universe Thailand σε δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη. Δίπλα του, μάλιστα, ήταν ένας άνδρας που κρατούσε χαρτομάντιλα για τα δάκρυά του.

Η ιστορία του διαγωνισμού

Ο Miss Universe αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς από το 1952, όταν ιδρύθηκε από μια εταιρεία μαγιό στην Καλιφόρνια.

Ο οργανισμός Miss Universe Organization διαχειρίζεται το brand και αποκομίζει έσοδα από την παραχώρηση αδειών σε εθνικούς διαγωνισμούς και την πώληση δικαιωμάτων μετάδοσης σε διάφορες χώρες. Ωστόσο, η ζήτηση από τηλεοπτικούς σταθμούς και χορηγούς έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού για τα καλλιστεία έχει υποχωρήσει.

Ο Raul Rocha Cantu, πρόεδρος και συνιδιοκτήτης του οργανισμού, επέκρινε έντονα τον κ. Nawat σε βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, λέγοντας πως δεν θα επιτρέψει οι διαγωνιζόμενες να «δέχονται επιθέσεις και να ταπεινώνονται»

Από τον Τραμπ στη JKN και την κρίση

Από το 2022, το Miss Universe εδρεύει στην Ταϊλάνδη, όταν η διοργάνωση αγοράστηκε από την JKN, έναν μεγάλο όμιλο μέσων ενημέρωσης της Ταϊλάνδης, από την αμερικανική εταιρεία ταλέντων Endeavor.

Ο διαγωνισμός ανήκε προηγουμένως στον Ντόναλντ Τραμπ, από το 1996 έως το 2015, όταν και πούλησε τα δικαιώματα στην Endeavor.

Η εξαγορά ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων από την JKN γιορτάστηκε στην Ταϊλάνδη ως νίκη για τη διευθύνουσα σύμβουλο Άν Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτατίπ και ως ενίσχυση του τουριστικού τομέα, ενός από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας της χώρας.

Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, η JKN κήρυξε πτώχευση και πούλησε το 50% του οργανισμού Miss Universe στον Μεξικανό επιχειρηματία Ραούλ Ρότσα.

Η Άν Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτατίπ αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την JKN τον Ιούνιο, έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης, η οποία την κατηγόρησε για παραποίηση οικονομικών στοιχείων σχετικά με την πώληση των μετοχών του Miss Universe στον κ. Rocha.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο κ. Ναουάτ αγόρασε μερίδιο στην JKN μέσω της εταιρείας του, MGI International.