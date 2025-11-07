Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς το επόμενο τριήμερο έρχονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται: