Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς το επόμενο τριήμερο έρχονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:
- Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.
- Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.
- Τη Δευτέρα (10-11-25):
-μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
-μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο
-από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.