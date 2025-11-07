Διαδοχικά θα είναι τα κύματα κακοκαιρίας που θα χτυπήσουν τη χώρα μας, το πρώτο από τα ξημερώματα του Σαββάτου και το δεύτερο Κυριακή-Δευτέρα. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια οι δρομείς που θα συμμετέχουν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας την Κυριακή 9/11 θα έχουν σύμμαχό τους τον καιρό, καθώς δεν αναμένονται βροχές.

Η ανάρτηση

«Δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά …” Καλημέρα!

Συννεφιές και διάσπαρτες βροχές θα επικρατήσουν το επόμενο διήμερο στη χώρα μας.

Ωστόσο από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή το πρωί, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα δώσει έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό πάλι από την Ιταλία, Κυριακή και Δευτέρα θα δώσει πολλές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Έπικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες αυτές τις ημέρες, με εντάσεις στα 6-7 μποφόρ οι οποίοι θα κουβαλήσουν και λίγη σκόνη στις νοτιότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά .

Υ.Γ1: Στη δυτική Ελλάδα επειδή θα βρέχει για αρκετές ώρες τα εδάφη θα υπερκορεστούν επομένως δυνητικά μπορεί να δημιουργηθουν πλημμυρικά επεισόδια στις ευάλωτες περιοχές.

Υ.Γ2: Χωρίς προβλήματα θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος την Κυριακή 9/11».

ΕΜΥ: Ο καιρός την Παρασκευή

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, την Εύβοια και τις Σποράδες, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αναμένονται σήμερα Παρασκευή 7/11 σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και μέσα στη νύχτα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στο Ιόνιο από το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές. Από το βράδυ τα φαινόμενα σταδιακά θα ενταθούν και αργά τη νύχτα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες και την Εύβοια μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα από νότιες 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.