Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης των τελευταίων ετών αποκάλυψε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε ευρεία επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 25ης Σεπτεμβρίου σε Αττική και Αρκαδία, με τη συμμετοχή της ΕΚΑΜ, συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, πέντε εκ των οποίων φέρονται ως μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι είχαν στήσει μια πλήρως εξοπλισμένη φυτεία κάνναβης σε δύσβατη περιοχή, ενώ ταυτόχρονα διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και στην Αττική.

Τα ευρήματα από τις έρευνες προκάλεσαν έκπληξη ακόμη και στους αστυνομικούς. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 τόνος και 161 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 1.640 δενδρύλλια, κοκαΐνη, κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη (MDMA), χάπια ecstasy. Εντόπισαν επίσης βαρύ οπλισμό, 2 πιστόλια, πολεμικό τυφέκιο, μαχαίρι, γεμιστήρες, 134 φυσίγγια, ακόμη και χειροβομβίδα σε σπιτι, στο ισόγειο του οποίου λειτουργεί παιδικός σταθμός. Από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι τα κέρδη τους ξεπερνούσαν τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ρόλος των μελών της οργάνωσης

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το κύκλωμα είχε αυστηρή ιεραρχία και διακριτούς ρόλους. Ένας 39χρονος αλλοδαπός είχε τον ρόλο του αρχηγού ο οποίος, συντόνιζε τους καλλιεργητές, κανόνιζε τις μεταφορές, έβρισκε πελάτες και παραλάμβανε τα κέρδη.

Ο 36χρονος υπαρχηγός επέβλεπε τη φυτεία, μεριμνούσε για τρόφιμα και εφόδια, ενώ είχε και την ευθύνη φύλαξης. Τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν βοηθητικές αποστολές, όπως εύρεση χώρων απόκρυψης των ναρκωτικών και των χρημάτων ακόμη και τη μετακίνηση του αρχηγού.

Βαρύ ποινικό παρελθόν για τους «εγκεφάλους» της οργάνωσης

Ο 39χρονος αρχηγός είχε κατηγορηθεί το 2012 για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστείες, σε μια υπόθεση μάλιστα όπου πυροβόλησε αστυνομικό της Άμεσης Δράσης για να αποφύγει της σύλληψη.

Το 2017 κατηγορήθηκε εκ νέου για παράβαση του νόμου περί όπλων μέσα στις φυλακές Δομοκού, ενώ το 2024 συνελήφθη στη Σύρο για απειλή. Του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνιση στο τμημα της περιοχής του παρόλα αυτά συνέχιζε κανονικά την εγκληματική του δράση.

Ο 36χρονος υπαρχηγός, είχε εμπλακεί το 2001 σε υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, ενώ το 2016 συνελήφθη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με ναρκωτικά και όπλα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με βαριές κατηγορίες για ναρκωτικά, όπλα, εγκληματική οργάνωση και κατοχή πλαστών χρημάτων.