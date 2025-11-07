Σφοδρή κριτική στην καθυστέρηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να κινήσει πειθαρχικές διώξεις για το πολύνεκρο ναυάγιο του αλιευτικού Adriana ανοιχτά της Πύλου, στις 14 Ιουνίου 2023, ασκεί ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης.

Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε παραγγελία άσκησης ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου προς το Ναυτοδικείο Πειραιά για τέσσερις ακόμη αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.), ο κ. Ποττάκης υπενθυμίζει ότι έχουν περάσει εννέα μήνες από την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης πειθαρχικής έρευνας του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, χωρίς να έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.

«Εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και τη διαβίβασή της στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στην Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, και ενώ έχουν ασκηθεί πλέον ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, το αρμόδιο Υπουργείο εξακολουθεί να απέχει από την άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διώξεων. Αυτή η κωλυσιεργία ελάχιστα, εκτιμώ, εισφέρει στην τόνωση του ηθικού των στελεχών του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., ανδρών και γυναικών, που ευόρκως και ευσυνειδήτως επιτελούν το καθήκον τους. Όπως, επίσης, ελάχιστα θωρακίζει το κύρος του Σώματος και την υπόληψή του διεθνώς», δήλωσε ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου

Η παρέμβαση του Συνηγόρου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, όταν –μετά από επιστολές προς την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος που έμειναν αναπάντητες– προχώρησε αυτεπαγγέλτως σε διερεύνηση της υπόθεσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ειδικής αρμοδιότητας του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας, με στόχο, όπως επισημαίνεται, «την πλήρη και αμερόληπτη διερεύνηση της διοικητικής δράσης, ως στοιχειώδες δικαιοκρατικό αίτημα».

Στις 3 Φεβρουαρίου 2025, ο Συνήγορος του Πολίτη ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της έρευνας και την έκδοση πορίσματος 148 σελίδων, το οποίο διαβιβάστηκε αρμοδίως στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στην Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Το πόρισμα κατέληγε σε σαφείς ενδείξεις στοιχειοθέτησης θανατηφόρου έκθεσης για σειρά ανώτερων αξιωματικών του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και έκθεσης σε κίνδυνο ζωής, υγείας και σωματικής ακεραιότητας των επιβαινόντων του αλιευτικού. Παράλληλα, επιφυλασσόταν ως προς την απόδοση κατηγορίας για πρόκληση ναυαγίου, λόγω κενών στο χορηγηθέν αποδεικτικό υλικό.

Αλληλογραφία χωρίς αποτέλεσμα

Από την ολοκλήρωση της έρευνας και μετά, ο Συνήγορος έχει απευθυνθεί πολλαπλώς στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ζητώντας ενημέρωση για τις κατά νόμον ενέργειες στο πλαίσιο των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του.

Η πρώτη επιστολή εστάλη στις 14 Φεβρουαρίου 2025, με τον Υπουργό να απαντά στις 19 Φεβρουαρίου ότι το πόρισμα θα αξιολογηθεί, ζητώντας ταυτόχρονα τη διαβίβαση του αποδεικτικού υλικού της έρευνας. Ο Συνήγορος απάντησε στις 20 Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας ότι η διαβίβαση του υλικού –το οποίο προέρχεται κυρίως από υπηρεσίες του ίδιου του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.– δεν θα πρέπει να καθυστερεί περαιτέρω τις προβλεπόμενες ενέργειες πειθαρχικής δικαιοδοσίας.

Στις 26 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο ζήτησε εκ νέου το σύνολο του αποδεικτικού υλικού· ο Συνήγορος ανταποκρίθηκε την επόμενη ημέρα, αποστέλλοντας 5.000 σελίδες εγγράφων και επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση σε αυτά συνεπάγεται καθήκον προστασίας προσωπικών δεδομένων και υπηρεσιακού απορρήτου.

Στις 8 Απριλίου 2025, ο Συνήγορος απευθύνθηκε εκ νέου προς τον νέο Υπουργό, ζητώντας ενημέρωση για την εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας, σημειώνοντας ότι οι πρόσφατες προαγωγές ή αποστρατείες τριών ανώτατων αξιωματικών θα μπορούσαν να θεωρηθούν έμμεση απόρριψη του αιτήματος για έναρξη πειθαρχικού ελέγχου.

Η απάντηση του Υπουργού, στις 15 Απριλίου 2025, ανέφερε ότι έχει απευθυνθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) ζητώντας γνωμοδότηση «ως προς την τηρητέα περαιτέρω διαδικασία εν όψει της ιδιότητας των ελεγκτέων προσώπων».

Στις 19 Οκτωβρίου 2025, ο Συνήγορος απευθύνθηκε στην Πρόεδρο του ΝΣΚ, αιτούμενος ενημέρωση για την πορεία του ερωτήματος. Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβε στις 21 Οκτωβρίου, η σχετική συζήτηση στο ΝΣΚ είχε προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου 2025, χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα νεότερη ενημέρωση προς την Αρχή.

«Ζήτημα διαφάνειας και κράτους δικαίου»

Η Ανεξάρτητη Αρχή υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια της διοικητικής δράσης και η απόδοση πειθαρχικών ευθυνών, όπου υπάρχουν, για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, αποτελούν στοιχειώδες ζήτημα συνδεδεμένο με το κράτος δικαίου. «Η πλήρης και αμερόληπτη διερεύνηση της διοικητικής δράσης είναι στοιχειώδες δικαιοκρατικό αίτημα», τονίζεται χαρακτηριστικά.