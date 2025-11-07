Όλοι γνωρίζουμε την αγάπη του Έλληνα για το αυτοκίνητό του. Είναι η ευκολία και η αίσθηση ελευθερίας που του δίνει, στοιχεία απαραίτητα για την ιδιοσυγκρασία του. Τα τελευταία χρόνια, με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι ο στόλος στους δρόμους των πόλεων συνεχώς ανανεώνεται, με τις νέες τεχνολογίες να πρωτοστατούν στις προτιμήσεις των οδηγών. Συγκεκριμένα, όλοι εκτιμούμε τα πολυτελή Lexus και τα μοναδικά Toyota, με τα τελευταία να έχουν κλέψει για τα καλά τις καρδιές των οδηγών με τον πολύ δυνατό συνδυασμό ποιότητας/τεχνολογίας/τιμής.

Πίσω από κάθε επιτυχημένη μάρκα όμως υπάρχει ένας “αόρατος παίκτης” που εξασφαλίζει ότι όλα λειτουργούν σωστά: από τη στρατηγική και το δίκτυο, μέχρι την εμπειρία του πελάτη. Ένας τέτοιος είναι η Inchcape Hellas, ήτοι ο αποκλειστικός διανομέας των Toyota και Lexus στην Ελλάδα από το 1986, που εδώ και τόσες δεκαετίες χτίζει την επιτυχία των δύο ιαπωνικών κολοσσών με τρόπο σταθερό και αποτελεσματικό.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις των δύο αυτών αυτοκινητοβιομηχανιών αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς, με τα υβριδικά τους μοντέλα να έχουν κατακτήσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, οδηγώντας την αγορά σε νέες κατευθύνσεις.

Διόλου τυχαίο ότι η Inchcape Hellas, έχει εδραιωθεί στην τρίτη ισχυρότερη θέση της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, με μερίδιο που αγγίζει το 16,6% και πωλήσεις που ξεπερνούν τις 25.000 μονάδες ετησίως, αποδεικνύοντας ότι η συνέπεια, η στρατηγική σκέψη και η βαθιά γνώση της αγοράς μπορούν να διαμορφώσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Η επιτυχία αυτή είναι επίσης το αποτέλεσμα ενός επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στην πολύ καλή συνεργασία με τους OEMs, στη λειτουργική αποδοτικότητα και στη δέσμευση για υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η Inchcape Hellas λειτουργεί ως στρατηγικός εταίρος και καταλύτης ανάπτυξης, οδηγώντας τη χώρα στη μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα, μέσω ενός οικοσυστήματος αμοιβαίου οφέλους -που ενώνει κατασκευαστές, δίκτυα, συνεργάτες και πελάτες.

Μέλος μιας παγκόσμιας δύναμης

Η δυναμική της ελληνικής εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παγκόσμια ισχύ του μητρικού της ομίλου, της Inchcape plc, του κορυφαίου διεθνή ομίλου διανομής αυτοκινήτων, εισηγμένου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Με δραστηριότητα σε 40 αγορές και συνεργασίες με πάνω από 60 OEMs, ο όμιλος διαχειρίζεται 110.000+ οχήματα ετησίως και απασχολεί 16.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, με έσοδα που άγγιξαν πέρσι τα 10,6 δισ. ευρώ.

Η ελληνική θυγατρική, μέλος του Europe & Africa cluster, του πιο ταχέως αναπτυσσόμενου επιχειρησιακού τμήματος του ομίλου, αξιοποιεί αυτή τη διεθνή τεχνογνωσία, τα καινοτόμα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και την πρόσβαση στις πιο προηγμένες πρακτικές του κλάδου — ενώ ταυτόχρονα, η τοπική ομάδα διατηρεί την ευελιξία και την ανθρώπινη προσέγγιση που χαρακτηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις με πραγματική γνώση της αγοράς.

Η στρατηγική της εξέλιξης

Η Inchcape Hellas εφαρμόζει στην πράξη τη διεθνή στρατηγική “Accelerate+” του ομίλου — μια στρατηγική που επικεντρώνεται στη διεύρυνση χαρτοφυλακίου, τη λειτουργική αποδοτικότητα, την ενίσχυση της εμπειρίας πελάτη και τη μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα.

Αυτή η προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την τεχνολογία οδήγησε την Inchcape Hellas στο επόμενο νέο στρατηγικό βήμα: την ένταξη της GAC AION, της μάρκας ηλεκτροκίνησης του κινεζικού ομίλου GAC Group, στο χαρτοφυλάκιό της. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο σε ένα δυναμικό κεφάλαιο που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, βιωσιμότητα και μια πρωτόγνωρη εμπειρία οδήγησης. Το GAC Group, μέλος της λίστας Fortune Global 500 με ετήσια παραγωγή άνω των 2,5 εκατ. οχημάτων, φέρνει στην Ευρώπη και στη χώρα μας, μέσω της Inchcape Hellas, μια ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτρικής κινητικότητας.

Η συνεργασία με τη GAC AION ενισχύει τη θέση της Inchcape Hellas όχι μόνο ως διανομέα, αλλά ως πλατφόρμα καινοτομίας και φορέα της πράσινης μετάβασης στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, διευρύνοντας τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με μάρκες που εκφράζουν το μέλλον της κινητικότητας.

Η GAC AION, με τη φιλοσοφία “AION: AI always ON“ και πάνω από ένα εκατομμύριο πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε λιγότερο από 5 χρόνια παγκοσμίως, μας συστήνει το AION V, ένα ηλεκτρικό SUV που ενσωματώνει κορυφαία αυτονομία 510 km από τη βασική του έκδοση, ταχύτατη φόρτιση (30%-80% σε 18 λεπτά) και 5 αστέρια ασφαλείας από το EuroNCAP. Ο εσωτερικός του χώρος είναι πλήρως ψηφιακός, με έξυπνες λειτουργίες φωνητικού ελέγχου και στοιχεία άνεσης και πολυτέλειας, όπως θερμαινόμενα καθίσματα με μασάζ 8 σημείων και ενσωματωμένο ψυγείο.

Η άφιξή του, που θα ακολουθηθεί σύντομα από το AION UT, υπογραμμίζει την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός νέου, πλήρως ψηφιοποιημένου εκθεσιακού χώρου στα Βόρεια Προάστια – σχεδιασμένου να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εμπειρία της ηλεκτροκίνησης.

Ηγεσία στη βιώσιμη κινητικότητα

Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση για την Inchcape Hellas είναι μία στρατηγική επιλογή, πλήρως εναρμονισμένη με τις ESG αξίες και την βιώσιμη κινητικότητα του ομίλου Inchcape, που αγκαλιάζει κάθε τεχνολογία — από Hybrid και Plug–in Hybrid, μέχρι BEV και Hydrogen.

Σκεφτείτε ότι το 100% των πωλήσεων της Inchcape Hellas προέρχεται από υβριδικά μοντέλα, μια επίδοση που την καθιστά πρωτοπόρο της βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης όπου πέραν της δημιουργίας ψηφιοποιημένων εκθεσιακών χώρων, ενισχύει το δίκτυο πωλήσεων και aftersales με στρατηγικές συνεργασίες (όπως οι Όμιλοι Ισμαήλος και Μοτοδυναμική) και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης, μέσα από νέες θέσεις εργασίας και συνεργασίες με εγχώριους προμηθευτές. Όλα τα παραπάνω, επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει τη βιωσιμότητα όχι ως project, αλλά ως διαρκή επιχειρησιακή κουλτούρα.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο Hermann Riedl, CEO & Managing Director της Inchcape Hellas, «Η Inchcape Hellas διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό για να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με τρόπο αξιόπιστο, προσιτό και ουσιαστικό».

Η στρατηγική πρόθεση της Inchcape Hellas είναι ξεκάθαρη: να φέρει προστιθέμενη αξία στην ελληνική αγορά, αναδεικνύοντας το δυναμικό της χώρας και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η εταιρεία, με την 3η θέση στην αγορά, την 100% υβριδική της πώληση και με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου στην ηλεκτροκίνηση, ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της επιτυχίας της, ως ένας πρωταγωνιστής στον μετασχηματισμό προς μία “πράσινη” κινητικότητα και στη χώρα μας.