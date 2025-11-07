Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε, μετά τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας που προκάλεσε η ΝΔ το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» από την Ολομέλεια.

Επί της Αρχής το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε από 160 βουλευτές, έναντι 84 που το καταψήφισαν, ενώ 49 τοποθετήθηκαν με το «Παρών». Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 293 βουλευτές .

Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίσθηκαν και τα περισσότερα από τα άρθρα του νομοσχεδίου, υπερβαίνοντας τις θετικές ψήφους που έλαβε το σχέδιο νόμου επί της Αρχής και το Σύνολό του. Επί του Συνόλου του νομοσχεδίου ψήφισαν 289 βουλευτές, «υπέρ» ψήφισαν 160, «κατά» 71 και 58 «παρών».

Ουσιαστικά πρόκειται για τα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί στη ΔΕΘ με ένα συνολικό κόστος που φτάνει το 1,76 δισ. ευρώ.

Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Με νομοθετική βελτίωση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επέκτεινε την περίμετρο τριών θετικών φορολογικών μέτρων που αφορούν κατοίκους μικρών οικισμών και ακριτικών περιοχών αλλά και την επέκταση του επιδόματος των 150 ευρώ και σε στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν σε περιοχές της μεθορίου.

Ειδικότερα, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι με την νομοθετική βελτίωση που κατέθεσε στην Ολομέλεια για ψήφιση: