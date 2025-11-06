Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του Σουδάν (RSF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι συμφώνησαν με την πρόταση των ΗΠΑ και των αραβικών χωρών (της λεγόμενης «τετραμερούς – Quad» – ΗΠΑ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος), για μια «ανθρωπιστική εκεχειρία» στον πόλεμο που μαίνεται στην τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της αφρικανικής ηπείρου, στη συνέχεια ουσιαστικά μιας γενοκτονίας που ξεκίνησε στις αρχές του 21ου αιώνα.

Οι RSF ανέφεραν ακόμη ότι είναι ανοιχτές σε περαιτέρω συζητήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι «καταστροφικές ανθρωπιστικές συνθήκες» και να προστατευθούν οι άμαχοι.

Τόσο το παραστρατιωιτκό σώμα όσο και ο στρατός του Σουδάν έχουν συμφωνήσει σε διάφορες προτάσεις εκεχειρίας, κατά τα δυόμισι χρόνια του πολέμου, αλλά καμία δεν προχώρησε. Οι RSF κατέλαβαν πριν από περίπου 10 ημέρες τη μεγάλη πόλη Ελ Φάσερ του δυτικού Νταρφούρ, την οποία πολιορκούσαν εδώ και πάνω από 18 μήνες και αποτελούσε το τελευταίο προπύργιο του κυβερνητικού στρατού στην περιοχή.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας και Άμυνας της αναγνωρισμένης κυβέρνησης του Σουδάν, χωρίς όμως να λάβει κάποια οριστική απόφαση επί της πρότασης της τετραμερούς. Σημαίνοντα στελέχη του στρατού και οι σύμμαχοί τους είχαν εκφράσει διαφωνίες.

Στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο Associated Press ότι ο στρατός θα συμφωνήσει σε εκεχειρία μόνο υπό τον όρο ότι οι μαχητές των RSF θα αποσυρθούν από τις κατοικημένες περιοχές και θα παραδώσουν τα όπλα τους.

Με βάση την πρόταση, θα κηρυχθεί τρίμηνη κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους και θα ακολουθήσει μόνιμη εκεχειρία στο Σουδάν.