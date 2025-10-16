Μια ταινία με την Τζούλια Ρόμπερτς μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί γεγονός, η γυναίκα έχει αυτό το υπέροχο χάρισμα να προκαλεί αίσθηση ακόμα και όταν το αποτέλεσμα δεν την δικαιώνει.

Στο σημερινό επεισόδιο: Στην περίπτωση της ταινίας «Μετά το κυνήγι» του Λούκα Γκουαντανίνο που από την Πέμπτη παίζεται στις αίθουσες το αποτέλεσμα την δικαιώνει, παρότι ο Αντώνης Καρπετόπουλος διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις λόγω του σκηνοθέτη. Και αυτές ακριβώς τις επιφυλάξεις επισημαίνει στον Γιάννη Ζουμπουλάκη ενώ εκείνος του προτείνει να δει την ταινία. Ωστόσο και οι δύο δημοσιογράφοι δεν κρύβουν το γεγονός ότι εκτιμούν απριόρι την «Pretty Woman» πρωταγωνίστρια, την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία είναι και το θέμα του podcast «Σινεμά στη Σέντρα» αυτής της εβδομάδας. Να είστε εκεί.