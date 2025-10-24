Μουσικές βιογραφίες στο σινεμά. Γιάννης Ζουμπουλάκης και Αντώνης Καρπετόπουλος συζητούν για αυτό το δημοφιλές υπο-είδος των bio-pics, με αφορμή την κυκλοφορία της κινηματογραφικής βιογραφίας του Μπρους Σπρινγκστιν.

Στο σημερινό επεισόδιο: H ταινία του Σκοτ Κούπερ «Springsteen: Deliver me from nowhere» που προβάλλεται στις αίθουσες, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιογραφικό δράμα και καταπιάνεται με την γνωστή κατάθλιψη του Μπρους –The Boss– Σπρίνγκστιν, σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του, εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 με τις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε συνάρτηση με την δημιουργία των άκλμπουμ του «Nebraska» και «Born in the USA». Και δίνει την ευκαιρία στον Αντώνη Καρπετόπουλο, τον Γιάννη Ζουμπουλάκη και το podcast τους «Σινεμά στη Σέντρα» πρώτον να κάνουν μια αναδρομή στον ίδιο τον Σπρίνγκστιν και την πορεία του και δεύτερον να θυμηθούν επιτυχίες και αποτυχίες του κινηματογράφου σε ότι αφορά μουσικές βιογραφίες. Να είστε εκεί.