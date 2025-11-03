Τέτοιες μέρες πέρυσι, είχε γίνει η «Οκτωβριανή σύναξη» των «χαμένων» τεχνοκρατών του Αλέξη Τσίπρα. Σημείο της σύναξης το συνέδριο του Ινστιτούτου του πρώην Πρωθυπουργού στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τότε ο Αλ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία να δει αρκετά στελέχη που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις του και είχαν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του μνημονίου και την έξοδο από αυτό.

Οι λεγόμενοι τεχνοκράτες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με πολιτικό λόγο, ήταν εκεί και τους έδωσε ζωτικό χώρο ο Αλ. Τσίπρας. Η παρουσία τότε ως κεντρικού ομιλητή του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, κεντρικού στελέχους της Τράπεζας της Ελλάδος και σταθερού συνομιλητή του Διοικητή της Γιάννη Στουρνάρα που έχει και ρόλο στο Ινστιτούτο Αλ. Τσίπρα, έχοντας και την ιδιότητα του καθηγητή στο Χάρβαρντ, ήταν και ένα μήνυμα για πολλούς.

Τα πρόσωπα

Περίπου ένα χρόνο μετά, η ανακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλ. Τσίπρα την περασμένη Πέμπτη, δείχνει πως θέλει να πορευθεί ο πρώην Πρωθυπουργός στις νέες «θάλασσες» που άρχισε να ταξιδεύει, αφήνοντας πίσω το λιμάνι του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με σταθερό συνομιλητή του, ο Αλ. Τσίπρας από εδώ και πέρα θέλει δίπλα του νέα κυρίως πρόσωπα, «φρέσκα» που να μην κουβαλάνε το αρνητικό φορτίο της περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση.

Ο Γ. Χουλιαράκης είναι σε πρώτο πλάνο δίπλα του πλέον, όπως και ο πρώην υφυπουργός Δημήτρης Λιάκος που διατηρούσε σταθερή επικοινωνία με τον Αλ. Τσίπρα, η πρώην ειδική γραμματέας για το ΕΣΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα (σ.σ. ιδιαίτερα πετυχημένη στο πόστο της) που την είχε ορίσει ομιλήτρια στο πρώτο συνέδριο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρώην συντονιστής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης (καθηγητής Δημοσίων Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με διακομματική αποδοχή που συνομιλεί πολύ καλά και με τον πρώην υπουργό Οικονομικών του ΠαΣοΚ, Φίλιππο Σαχινίδη) που και σε αυτόν είχε κάνει επίθεση ο Παύλος Πολάκης όπως και στον Γ. Χουλιαράκη, ο Τάκης Κορκολής, κ.α.

Αυτά τα πρόσωπα, πλην του Τ. Κορκολή που είχε ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών (στέλεχος της ΜΟΔ) που έχει νευραλγικό πόστο στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ) που αποτελεί πνευματικό παιδί του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Γιάννη Δραγασάκη, συμμετέχουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Φίλοι μεταξύ τους, αποτελούν μια δυνατή ομάδα που θα συμβουλεύει σε ζητήματα κυρίως οικονομίας τον Αλ. Τσίπρα, αν και ο Δ. Λιάκος μιλάει και ευρύτερα στρατηγικά με τον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ η Ευγ. Φωτονιάτα –με καταγωγή από την Άρτα- θα έχει κεντρικό ρόλο ως συντονίστρια του Συμβουλίου.

Τα πρόσωπα αυτά ήταν κρίκοι στην αλυσίδα των τεχνοκρατών του ΣΥΡΙΖΑ που από εδώ και πέρα χαράσσουν μια διαφορετική πορεία δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό που τους εμπιστεύεται έχοντας όμως και αυτοί δείξει θετικά δείγματα τα προηγούμενα χρόνια.

Μια διαφορετική εικόνα

Ουσιαστικά ο Αλ. Τσίπρας θα επιδιώξει να διαμορφώσει, μέσω και του Επιστημονικού Συμβουλίου του, μια διαφορετική εικόνα. «Θέλει να φτιάξει μια ελκυστική βιτρίνα για τους ψηφοφόρους» έλεγε πρώην υπουργός των κυβερνήσεών του. Αυτό επεδίωξε και το 2021, πάλι τέτοιες μέρες, αλλά ήταν τόσο σκληρές οι εσωκομματικές αντιστάσεις από την τάση της Ομπρέλας και άλλα κεντρικά στελέχη, όπως ο Π.Πολάκης που υποχώρησε.

Ο πρώην Πρωθυπουργός όμως, ότι δεν κατάφερε τότε, ευελπιστεί να το πράξει τώρα, χωρίς να έχει ένα κόμμα να τον «τραβάει πίσω». Και γι’ αυτό πέρυσι η κίνησή του να ορίσει αρκετούς από αυτούς ως ομιλητές στο συνέδριο του Ινστιτούτου ήταν και ένα σαφές μήνυμα. Πολλοί το είδαν αλλά ελάχιστοι μυημένοι κατάλαβαν τι έρχεται.

Άρα, από εδώ και πέρα θα είναι πιο εμφανές ότι δημιουργείται μια μαγιά με πρόσωπα που συνδυάζουν το τεχνοκρατικό με το πολιτικό ύφος, έχουν μετριοπαθή λόγο, ρεαλιστικές προσεγγίσεις και το κυριότερο είναι απόλυτα προσγειωμένοι και συμβατοί με την διεθνή οικονομική πρακτική. «Κατανοούν πλήρως τις ευρύτερες συνθήκες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο και δεν είναι υπέρ των ανεδαφικών προσεγγίσεων, αλλά πάντα κινούνται με στοχοπροσήλωση» έλεγε στο Βήμα πρόσωπο που έχει πλήρη εικόνα των διεργασιών στο επιτελείο Τσίπρα.

Η ομάδα των 41 που ανακοίνωσε εν πολλοίς είναι και «πρόσωπα-βιτρίνας» του κόμματος Τσίπρα που έρχεται, έχουν παγκοσμιοποιημένη αντίληψη για τα όσα συμβαίνουν και ανατρέπουν το πάγιο επιχείρημα των τελευταίων ετών ότι ο Αλ. Τσίπρας δεν έχει δίπλα του στελέχη με περγαμηνές.

Το ζητούμενο για τον Αλ. Τσίπρα είναι αρκετά από αυτά τα πρόσωπα να μην μείνουν μόνο στο θεωρητικό και συμβουλευτικό επίπεδο αλλά να ασχοληθούν και ενεργά με την πολιτική. Την τελευταία φορά με το think tank που συγκρότησε το Νοέμβριο του 2021 μόνο δυο πρόσωπα συμμετείχαν ενεργά ως βουλευτές μετέπειτα, ο νυν ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης και ο Όθων Ηλιόπουλος, αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής και Κλινικός Ογκολόγος στοHarvard Medical School που έμεινε λίγο διάστημα βουλευτής Επικρατείας και παραιτήθηκε.

Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο θα συμβάλλουν ενεργά, με τις εισηγήσεις, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις του Ινστιτούτου. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου που έχει και ευρύτερο ρόλο κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό ως θεωρητικός σε διάφορα θέματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συμμετοχή του καθηγητή Νίκου Μαραντζίδη που στο παρελθόν έχει βρεθεί στο στόχαστο στελεχών της Αριστεράς για τη βιβλιογραφία του και ο οποίος αναλαμβάνει υπεύθυνος του Αρχείου του Αλ. Τσίπρα, αν και θεωρείται πως θα συμβάλλει και στο στρατηγικό κομμάτι.

Η ανακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου ήταν ένα από τα βήματα, καθώς ακολουθεί η έκδοση του βιβλίου για την οποία έχει καθημερινή επικοινωνία ο Αλ. Τσίπρας. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υπάρχει μια πρώιμη συζήτηση -αν και δεν επιβεβαιώνεται- με τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ώστε να είναι εκ των ομιλητών του βιβλίου του με τον τίτλο «Ιθάκη» (εκδόσεις Gutenberg) στην πρώτη εκδήλωση που θα γίνει στην Αθήνα εντός του Δεκεμβρίου.