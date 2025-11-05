Από το πρωί της Τετάρτης και μέχρι το πρωί της Παρασκευής η Αθήνα θα παραμείνει χωρίς ταξί. Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αποφάσισε να προβεί σε νέες κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο η διήμερη απεργία είναι προειδοποιητική και αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας. «Έχουμε εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση να φτάσουμε τον αγώνα μέχρι τέρμα, εφόσον χρειαστεί» τόνισε την περασμένη εβδομάδα μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς την κυβέρνηση να διεξαχθεί άμεσος και ουσιαστικός διάλογος με την επίσημη εκπροσώπηση του κλάδου και όχι με «παράπλευρες ομάδες».

Συγκεκριμένα τα αιτήματα οι οδηγοί ταξί προχωρούν σε απεργία ζητώντας