Εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων αυτή που ξεκινά για τα ταξί καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) τραβά χειρόφρενο για δύο μέρες, την Τετάρτη και την Πέμπτη 5-6/11.

Το ΣΑΤΑ ζητά:

Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026

Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές

Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο

Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο η διήμερη απεργία είναι προειδοποιητική και αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας.

«Έχουμε εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση να φτάσουμε τον αγώνα μέχρι τέρμα, εφόσον χρειαστεί» τόνισε την περασμένη εβδομάδα μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς την κυβέρνηση να διεξαχθεί άμεσος και ουσιαστικός διάλογος με την επίσημη εκπροσώπηση του κλάδου και όχι με «παράπλευρες ομάδες».