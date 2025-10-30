Με νέες κινητοποιήσεις υποδέχονται τον Νοέμβριο οι αυτοκινητιστές, με τον πρόεδρο του Συνδικάτου τους να ξεκαθαρίζει ότι ο κλάδος δε θα υποκύψει στις πολιτικές πιέσεις υπέρ των πολυεθνικών και των ιδιωτικών ΙΧ.

Μιλώντας στα Parapolitika 90,1, o Θύμιος Λυμπερόπουλος προανήγγειλε απεργιακό διήμερο στις 5 και 6 Νοεμβρίου, κατά της κυβερνητικής πολιτικής που επιδιώκει την εξαφάνιση των επαγγελματιών οδηγών ταξί. Το ΣΑΤΑ «βάζει τέλος στη σιωπή», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο κλάδος δέχεται συστηματική πίεση προς όφελος πολυεθνικών και εταιρικών στόλων Ι.Χ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι εταιρείες αυτές επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν μια υπηρεσία που, όπως ανέφερε, αποτελεί κοινωνικό αγαθό, με αποτέλεσμα να απειλείται η βιωσιμότητα των επαγγελματιών ταξιτζήδων.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου χαρακτήρισε την απεργία «προειδοποιητική», σημειώνοντας ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας. «Έχουμε εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση να φτάσουμε τον αγώνα μέχρι τέρμα, εφόσον χρειαστεί» τόνισε, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς την κυβέρνηση να διεξαχθεί άμεσος και ουσιαστικός διάλογος με την επίσημη εκπροσώπηση του κλάδου και όχι με «παράπλευρες ομάδες».

«Εκτροχιασμός δημοκρατίας» από Μητσοτάκη και Κυρανάκη

Ο κ. Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για «πολιτικές παρεμβάσεις», σημειώνοντας πως είναι αδιανόητο να ζητείται από το συνδικάτο να επιτρέψει ή να αποθαρρύνει την ένταξη επαγγελματιών ταξί σε πολυεθνικές πλατφόρμες που, όπως είπε, «δεν εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και διατηρούν φορολογικά μητρώα στο εξωτερικό». Τη στάση αυτή τη χαρακτήρισε «εκτροπή από δημοκρατικές διαδικασίες». Όσον αφορά το ενδεχόμενο απεργοσπαστικών μηχανισμών, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο κλάδος θα κινηθεί ενωμένα, τονίζοντας: «Οι επαγγελματίες ταξί πάντα πειθαρχούν – δεν υπάρχουν απεργοσπάστες».

Σχετικά με την απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου στις 5 και 6 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Συνδικάτου είπε: «Το ΣΑΤΑ σπάει την ομερτά τη συνδικαλιστική, που δημιούργησε η ομάδα Μητσοτάκη στον κλάδο, που σκοπό έχει να την κοιμίζει και να την ηρεμεί και να καταστρέφει τον κλάδο καθημερινά υπέρ των πολυεθνικών και των ΙΧ. Στη χώρα μας ήρθαν οι πολυεθνικές και τα ΙΧ των μεγάλων επιχειρήσεων, που θέλουν αυτή την κοινωνική παροχή να την εκμεταλλευτούν προς όφελός τους, διαλύοντας τον επαγγελματία ταξιτζή. Αυτό δεν θα περάσει.

Η απεργία μας είναι προειδοποιητική, ξεκινάμε αγώνες. Η εξουσιοδότηση της γενικής συνέλευσης είναι να το φτάσουμε μέχρι τέρμα, ότι χρειαστεί. Μια έκκληση προς την κυβέρνηση, να κάτσει να συζητήσει με το συνδικάτο, όχι να μιλάει με την αντιπολίτευση του συνδικάτου που την ελέγχει, να κάτσει να συζητήσει με το συνδικάτο και να ξεκαθαρίσει τι θέλει. Υπάρχει πολιτική παρέμβαση να ρωτάνε ένα συνδικαλιστικό όργανο αν το συνδικάτο αποτρέπει τους ταξιτζήδες να γραφτούν σε πολυεθνικές που κατακλέβουν την ελληνική κοινωνία υπό την έννοια ότι υπάρχει νόμος και δεν τον εφαρμόζουν και να έχουν το φορολογικό τους μητρώο στο εξωτερικό. Αυτό λέγεται εκτροχιασμός δημοκρατίας και αυτό το κάνει ο Μητσοτάκης απευθείας με τον Κυρανάκη».

Οι οδηγοί ταξί είχαν σηκώσει χειρόφρενο στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, ενώ συμμετείχαν και στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.