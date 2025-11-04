Η υγεία, η ευεξία και το ευ ζην αποκτούν τη δική τους σταθερή θέση στο MEGA News. Η νέα εκπομπή, “Vita News”, έρχεται να φωτίσει όλα όσα αφορούν στην πρόληψη, τη σωστή διατροφή, την ψυχική ισορροπία και τις νέες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη. Στο τιμόνι της, η Νόνη Δούνια. Ένας άνθρωπος με σκέψη συγκροτημένη και λόγο σαφή.

Μια γυναίκα που μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικά είδη εκπομπών με τον ίδιο επαγγελματισμό και το ίδιο δόσιμο.

«Στόχος μας είναι να δείξουμε ότι η φροντίδα του εαυτού δεν είναι πολυτέλεια – είναι στάση ζωής», αναφέρει η Νόνη Δούνια.

Για εκείνη, το πολυπόθητο για όλους ευ ζην «χτίζεται» πάνω σε τρεις αδιαπραγμάτευτους πυλώνες: την εσωτερική ηρεμία, τις ουσιαστικές σχέσεις και την ευγνωμοσύνη, την κινητήριο δύναμη που μας υπενθυμίζει την αξία των όσων έχουμε.

Το “Vita News”, κάθε Σάββατο στις 13:40 στο MEGA News, προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες και πρακτικά tips για μία πιο υγιή, ποιοτική και ισορροπημένη καθημερινότητα.

Επιστροφή στην τηλεόραση για εσάς με το “Vita News”. Τι θα περιλαμβάνει η εκπομπή;

Το Vita News είναι μια εκπομπή που θέλει να ενημερώσει αλλά και να εμπνεύσει. Μέσα από έγκυρες πληροφορίες, συνεντεύξεις με ειδικούς και ανθρώπινες ιστορίες, θα φωτίζουμε ζητήματα υγείας, ευεξίας και πρόληψης με τρόπο κατανοητό και θετικό.

Θεωρείτε ότι «φωτίζουμε» πια ως κοινωνία μια διαφορετική φιλοσοφία στην υγεία, μια πιο ολιστική προσέγγιση;

Ναι, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μετασχηματισμού. Πλέον αντιλαμβανόμαστε πως η υγεία δεν είναι μόνο ιατρικές εξετάσεις ή φυσική κατάσταση, αλλά ισορροπία σώματος, ψυχής και πνεύματος.

Το Vita News θέλει να συμβάλει σε αυτή τη νέα φιλοσοφία, προβάλλοντας την πρόληψη, τη διατροφή, την ψυχική ενδυνάμωση και τη σημασία της απλότητας.

Πώς θα ορίζατε εσείς την «καλή ζωή»; Θα απαντούσατε διαφορετικά πριν δέκα χρόνια;

Για μένα, η καλή ζωή σημαίνει εσωτερική ηρεμία, ουσιαστικές σχέσεις και ευγνωμοσύνη για όσα έχουμε. Πριν από δέκα χρόνια ίσως έδινα περισσότερη έμφαση στην εξέλιξη, στην ταχύτητα, στους στόχους.

Τώρα, εκτιμώ περισσότερο την ησυχία, τη φροντίδα του εαυτού και την απλότητα των πραγμάτων.

Στις πρώτες συσκέψεις για την εκπομπή, ποια θέματα υγείας και ευεξίας βάλατε στο τραπέζι;

Με ενδιέφερε ιδιαίτερα η ψυχική ανθεκτικότητα, η γυναικεία υγεία, η διαχείριση του στρες και η σύνδεση της φυσικής δραστηριότητας με τη νοητική ευεξία.

Αυτά είναι θέματα που με αφορούν και προσωπικά, ειδικά στη φάση της ζωής που ισορροπώ ανάμεσα σε πολλούς ρόλους — γυναίκα, μητέρα, επαγγελματίας.

Πιστεύετε ότι υπάρχουν ακόμα θέματα ταμπού γύρω από τη σωματική και ψυχική υγεία;

Δυστυχώς, ναι. Παρότι έχει γίνει πρόοδος, εξακολουθεί να υπάρχει δισταγμός στο να μιλήσουμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία, τη θλίψη, την εξουθένωση.

Ελπίζω μέσα από τη συζήτηση και την ενημέρωση να καταρριφθούν τα στερεότυπα, γιατί η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα προς τη θεραπεία.

Η εμμηνόπαυση ήταν για χρόνια στο περιθώριο. Γιατί πιστεύετε ότι οι γυναίκες διστάζουν να μιλήσουν;

Γιατί για χρόνια η κοινωνία ταύτιζε τη γυναίκα με τη νεότητα και τη γονιμότητα. Η εμμηνόπαυση θεωρούνταν «τέλος», ενώ στην πραγματικότητα είναι μια νέα αρχή.

Είναι μια περίοδος επαναπροσδιορισμού και δύναμης. Όσο περισσότερες οι γυναίκες μιλάμε ανοιχτά γι’ αυτή, τόσο θα απενοχοποιείται.

Αισθανθήκατε ποτέ εγκλωβισμένη στην ίδια την εικόνα σας;

Ναι, όπως κάθε γυναίκα που έχει βρεθεί σε δημόσιο ρόλο. Η εικόνα είναι ένα κομμάτι της δουλειάς, αλλά δεν είναι η ουσία.

Με τον καιρό έμαθα να συμφιλιώνομαι με την εικόνα μου, να τη φροντίζω χωρίς να την υπηρετώ. Η εσωτερική ισορροπία καθρεφτίζεται πάντα προς τα έξω.

Πώς τοποθετείστε στη «μάχη» με τον χρόνο και το γήρας;

Δεν τη βλέπω ως μάχη, αλλά ως συνύπαρξη. Ο χρόνος είναι σύμμαχος, μας μαθαίνει να επιλέγουμε, να κατανοούμε και να αγαπάμε περισσότερο. Η ομορφιά δεν χάνεται· αλλάζει μορφή, γίνεται πιο ήρεμη, πιο αληθινή.

INFO

“Vita News” κάθε Σάββατο στις 13:40 στο MEGA News.

Έχετε πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.