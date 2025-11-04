Ο Ντικ Τσέινι, ο οποίος υπηρέτησε τέσσερις Ρεπουμπλικάνους προέδρους και που ο ρόλος του «αρχιτέκτονα του πολέμου κατά της τρομοκρατίας» μετά την 11η Σεπτεμβρίου τον έκανε έναν από τους πιο ισχυρούς – και αμφιλεγόμενους – αντιπροέδρους των ΗΠΑ στην ιστορία, πέθανε τη Δευτέρα. Ήταν 84 ετών.

Πέθανε λόγω επιπλοκών από πνευμονία και καρδιακή και αγγειακή νόσο, ανέφερε η οικογένειά του σε σχετική ανακοίνωση.

Το «γεράκι» με τα θέματα καρδιάς που κινούσε τα νήματα από το παρασκήνιο

Ο Τσέινι, ένα «γεράκι» σε θέματα εθνικής ασφάλειας που αρεσκόταν να κινεί τα νήματα της εξουσίας, θα μείνει στην ιστορία για την παθιασμένη στήριξή του στην εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, μια κίνηση που από πολλούς Αμερικανούς θεωρείται μια στρατηγική και ανθρωπιστική καταστροφή. Ο πόλεμος που είχε επιπλέον μακροχρόνιες συνέπειες στις πολιτικές και στην πολιτική, κάτι που συνέβαλλε στην στροφή του κοινού ενάντια στις επεμβάσεις και ανέτρεψε την πολιτική των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Τσέινι συνέχισε να υπερασπίζεται την εισβολή στο Ιράκ για καιρό μετά την αποχώρησή του από τις κυβερνητικές θέσεις το 2009. Συχνά υποστήριζε ότι η επιτυχία της κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους στην αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων μετά την 11η Σεπτεμβρίου είχε τροφοδοτήσει τον σκεπτικισμό των Αμερικανών απέναντι στην εμπλοκή τους στο εξωτερικό.

Συνέχισε επίσης να προβάλλει τη ζοφέρη άποψη του για τις διεθνείς απειλές και τις παρεμβατικές του τάσεις.

«Όσο απομακρυνόμασταν από την 11η Σεπτεμβρίου, πολλοί είχαν την τάση να λένε: «Ας το κάνει κάποιος άλλος, εμείς κάναμε το χρέος μας»», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην The Wall Street Journal το 2016. «Λοιπόν, αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα, αν 19 άτομα με αεροπορικά εισιτήρια και κοπίδια μπορούν να καταστρέψουν το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου και το Πεντάγωνο».

Πάσχοντας από καρδιακή νόσο για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση το 2012. Αυτό του επέτρεψε να ζήσει για να δει την κόρη του, Λιζ Τσέινι, να ακολουθεί τα πολιτικά του βήματα και να γίνεται ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο ίδιος ο Τσέινι παρέμεινε εξέχουσα φωνή στην «πτέρυγα της εθνικής ασφάλειας» του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ενίσχυσε τον ρόλο του αντιπροέδρου

Έχοντας κάποτε χαρακτηρίσει την αντιπροεδρία ως μια «άθλια δουλειά», ο Τσέινι, ο οποίος υπηρέτησε από το 2001 για δύο θητείες υπό τον Μπους, αποφάσισε να την κάνει να αξίζει. Οι προηγούμενοι κάτοχοι του αξιώματος είχαν αναλάβει διπλωματικές αποστολές, διηύθυναν ομάδες εργασίας ή είχαν υπηρετήσει ως «τσοπανόσκυλα» του προέδρου. Όμως όταν στην αρχή της θητείας του, ένας Ρεπουμπλικανός προκάτοχός του, ο Νταν Κουέιλ, είπε στον Τσέινι ότι πρέπει να αναμένει ότι θα παρευρεθεί σε πολλές κηδείες, ο νέος αντιπρόεδρος διαφώνησε.

«Έχω διαφορετική άποψη με τον πρόεδρο», είπε ο Τσέινι στον Κουέιλ, σύμφωνα με την Washington Post.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τσέινι κυνήγησε με απαράμιλλο σθένος το όραμά του να έχουν οι πρόεδροι σαρωτικές εξουσίες — μια ιδέα που είναι γνωστή ως ενοποιημένη εκτελεστική εξουσία. Αξιοσημείωτο είναι το παράδειγμα, των κινήσεων Τσέινι στην προσπάθεια του να νομιμοποιήσει τις λεγόμενες «ενισχυμένες ανακρίσεις» στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, οι οποίες, σύμφωνα με τους επικριτές τους, ισοδυναμούσαν με βασανιστήρια.

Ο αντιπρόεδρος συνέχισε να υποστηρίζει τον πόλεμο, ακόμη και όταν οι αμερικανικές απώλειες αυξήθηκαν και τα επικίνδυνα όπλα που είχε ισχυριστεί ότι υπήρχαν στο Ιράκ δεν βρέθηκαν ποτέ.

Στα τελευταία χρόνια της προεδρίας Μπους, ο Τσέινι φάνηκε να χάνει την επιρροή του, καθώς ταλανίστηκε από σκάνδαλα, μεταξύ των οποίων και η καταδίκη του επικεφαλής του προσωπάρχη του για ψευδορκία.

Η κόντρα με Ομπάμα και η σχέση με τον Τραμπ

Αφού αποχώρησε από το αξίωμα, ο Τσέινι βγήκε ξανά στο προσκήνιο ως ένας από τους κορυφαίους συντηρητικούς επικριτές της κυβέρνησης Ομπάμα. Αυτό οδήγησε τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να απαντήσει στα πυρά σε ένα δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας την άποψη ότι ο Τσέινι ασκούσε εξουσία πάνω στον πρόεδρο που υπηρέτησε.

«Ο Ντικ Τσέινι είπε ότι ήμουν ο χειρότερος πρόεδρος στην ζωή του, κάτι που είναι ενδιαφέρον γιατί νομίζω ότι ο Ντικ Τσέινι είναι ο χειρότερος πρόεδρος στην δική μου ζωή», είχε αστειευτεί ο Ομπάμα.

Ο Τσέινι απόλαυσε έναν γάμο που διήρκεσε πάνω από 60 χρόνια με τη σύζυγό του, Λιν, μια μελετήτρια και συγγραφέα που από μόνη της μετατράπηκε σε μια συντηρητική πολιτική δύναμη. Ο Τσέινι ήταν επίσης κοντά με την άλλη του κόρη, τη Μαίρη, η οποία είναι ομοφυλόφιλη. Δέχθηκε κριτική από άλλους συντηρητικούς για τις απόψεις του σχετικά με τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, όταν στο ντιμπέιτ των Αντιπροέδρων του 2000 υποστήριξε ότι «ελευθερία σημαίνει ελευθερία για όλους».

Κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2016, ο Τσέινι αντέδρασε στην σκληρή κριτική από τον Ντόναλντ Τραμπ για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Μπους χειρίστηκε τις τρομοκρατικές απειλές. Αλλά αφού ο Τραμπ εξασφάλισε την υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων, ο Τσέινι τα «έσπασε» με ορισμένους από την παλιά γενιά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στηρίζοντας τον υποψήφιο. Ο Τσέινι υποστήριξε ενεργά τον πρώην πρόεδρο της ExxonMobil Ρεξ Τίλερσον ως πρώτο ΥΠΕΞ του Τραμπ.

Η ταινία του 2018 «Vice», με πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ, παρουσίασε την καριέρα του Τσέινι με ένα ζοφερά σατιρικό πνεύμα. Ο Τσέινι είπε σε ένα ακροατήριο φοιτητών το 2019 ότι η εγγονή του, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Γουαϊόμινγκ, ήταν η πρώτη στην οικογένεια που είδε την ταινία. «Της είπα: «Πώς σου φάνηκε;» Και εκείνη απάντησε: «Λοιπόν, λέει ότι είσαι πραγματικά σκληρός. Και αυτό είναι ωραίο»».

Γεννημένος στο Λίνκολν της Νεμπράσκα, ο Τσέινι μεγάλωσε στο Κάσπερ του Γουαϊόμινγκ, όπου ο πατέρας του ήταν υπεύθυνος συντηρητής εδάφους στο Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τσέινι μεγάλωσε πηγαίνοντας για κυνήγι και ασχολούμενος με τον αθλητισμό, ενώ ήταν αρκετά καλός μαθητής ώστε να κερδίσει πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Γέιλ μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο το 1959. Ωστόσο, σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές του λόγω των χαμηλών βαθμών του και εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος σε εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας.

Προσωπική ζωή πολιτικές φιλίες και καριέρα

Επέστρεψε στο πανεπιστήμιο του Γουαϊόμινγκ το 1963. Τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκε τον έρωτα του από το λύκειο, Λιν Αν Βίνσεντ.

Ο γάμος και τα παιδιά που σύντομα απέκτησε το ζευγάρι επέτρεψαν στον Τσέινι να αναβάλει τη στρατιωτική θητεία του, ενώ συνέχιζε τις μεταπτυχιακές του σπουδές. «Στη δεκαετία του ’60 είχα άλλες προτεραιότητες από τη στρατιωτική θητεία», δήλωσε στην Washington Post το 1989.

Το 1969, ο Τσένι εγκατέλειψε τις ακαδημαϊκές του σπουδές και ανέλαβε θέση ως βοηθός του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή του Ουισκόνσιν, Γουίλιαμ Στάιγκερ. Στη συνέχεια, ο Τσέινι έγινε προστατευόμενος του Ντόναλντ Ράμσφελντ, τότε διευθυντή του Γραφείου Οικονομικών Ευκαιριών. Όταν ο Ράμσφελντ μετακόμισε στον Λευκό Οίκο ως σύμβουλος του Ρίτσαρντ Νίξον, ο Τσέινι τον ακολούθησε και ήταν τόσο κοντά στον προϊστάμενό του που κάποιοι τον περιέγραφαν ως «τη σκιά του Ράμσφελντ».

Μετά την παραίτηση του Νίξον το 1974, ο Τζέραλντ Φορντ διόρισε τον Ράμσφελντ επικεφαλής της ομάδας μετάβασης. Στη συνέχεια, όρισε τον Ράμσφελντ υπουργό Άμυνας και ο Τσέινι, σε ηλικία 34 ετών, έγινε προσωπάρχης του προέδρου.

Ο Τσέινι δεν δέχθηκε πολλά από τα προνόμια της θέσης του. Οδηγούσε ένα Volkswagen δεκαετίας για να πηγαίνει στη δουλειά και διατηρούσε χαμηλό προφίλ, ενώ παράλληλα έχτιζε σχέσεις με άλλους ισχυρούς Ρεπουμπλικάνους, όπως ο Μπρεντ Σκόουκροφτ και ο Τζέιμς Μπέικερ.

Αφού αποχώρησε από την κυβέρνηση μετά την ήττα του Φορντ στις εκλογές του 1976, ο Τσέινι κέρδισε δύο χρόνια αργότερα την μοναδική έδρα του Γουαϊόμινγκ στο Κογκρέσο, παρά το γεγονός ότι υπέστη το πρώτο του έμφραγμα στη μέση της προεκλογικής εκστρατείας. Αναρριχήθηκε στην ηγεσία της Βουλής, παρόλο που ήταν νεοεκλεγής βουλευτής.

Ο Τσέινι συνέβαλε να υπάρξει κινητικότητα για να στηρίξει το Κογκρέσο την ενίσχυση της άμυνας που ήθελε ο Ρόναλντ Ρέιγκαν και έλαβε θετική αξιολόγηση 90% από την Αμερικανική Ένωση Συντηρητικών. Σε μια πρόγευση των μαχών που έλαβαν χώρα αργότερα, όταν ήταν αντιπρόεδρος, πολέμησε τις μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας του 1970 που περιόρισαν την εξουσία του εκτελεστικού κλάδου, όπως ο Νόμος για τις Πολεμικές Εξουσίες και οι αναδιαρθρώσεις της CIA. Αφού κέρδισε την επανεκλογή του το 1988 —έτος κατά το οποίο υποβλήθηκε και σε επέμβαση μπάιπας— ο Τσέινι εξελέγη υπεύθυνος κομματικής πειθαρχίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεύτερος στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικάνων.

Αντιπρόεδρος μετά από την Χαλιμπάρτον

Ωστόσο, ο ρόλος του Τσέινι στην ηγεσία της Βουλής έληξε σύντομα, όταν ορίστηκε υπουργός Άμυνας, αφού η Γερουσία απέρριψε την πρώτη επιλογή του νέου προέδρου Τζορτζ Μπους, τον Τζον Τάουερ. Υπό την ηγεσία του Τσέινι, το Πεντάγωνο αντιμετώπισε μια απειλή πραξικοπήματος στις Φιλιππίνες και διεξήγαγε μια δραματική επιχείρηση στον Παναμά για να ανατρέψει τον στρατηγό Μανουέλ Νοριέγκα. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ο Πόλεμος του Κόλπου, στον οποίο μια συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επικράτησε έναντι του Ιράκ, μετά την εισβολή της χώρας αυτής στο γειτονικό Κουβέιτ. Όπως και στον Λευκό Οίκο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Τσέινι κέρδισε επαίνους για την διακριτική αλλά σταθερή ηγεσία του. Στην πραγματικότητα, κατάφερε να περιορίσει τον προϋπολογισμό στην αρχή της θητείας του στο Πεντάγωνο.

Ο Τσέινι εντάχθηκε σε ένα think tank, το American Enterprise Institute, μετά την ήττα του Μπους από τον Μπιλ Κλίντον το 1992. Εξέτασε για λίγο την προοπτική να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 1996, αλλά τελικά δέχτηκε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Halliburton, την οποία βοήθησε να αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές εξοπλισμού γεώτρησης πετρελαίου. Ο Τσέινι δέχτηκε επίσης κριτική για ορισμένες επιχειρηματικές αποφάσεις, ιδίως για τις ζημίες που υπέστη η Halliburton λόγω του αμιάντου, μετά την εξαγορά της Dresser Industries το 1998.

Ο Τσέινι πλούτισε ενώ ήταν στο τιμόνι της Halliburton. Έγινε επίσης ένας ξεκάθαρος επικριτής της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Κλίντον.

Το 1997, συνέβαλε στην ίδρυση του Project for the New American Century, ενός think tank που προωθούσε εντονότερα τον αμερικανικό ακτιβισμό στη διεθνή σκηνή, συμπεριλαμβανομένων των στενότερων συμμαχιών με αναδυόμενες δημοκρατίες, των υψηλότερων στρατιωτικών δαπανών και της αλλαγής καθεστώτος στο Ιράκ — αρχές που όλες τους έγιναν χαρακτηριστικά της προεδρίας Μπους.

Μαζί με τον Ράμσφελντ και τον Μπους

Αφού ανέλαβε επικεφαλής μιας επιτροπής για την επιλογή υποψηφίων για τη θέση του αντιπροέδρου του Τζορτζ Μπους, ο Τσέινι επέλεξε τον εαυτό του, κάτι που, όπως σημείωσαν οι σχολιαστές, προσέδωσε «βαρύτητα» στον κυβερνήτη του Τέξας, ο οποίος δεν είχε εμπειρία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Μετά τις εκλογές, με τον Ράμσφελντ να επιστρέφει ως επικεφαλής του Πενταγώνου και τον Τσέινι να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο που κάποιοι συνέκριναν με αυτόν του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, η κατάσταση έμοιαζε κάπως με μια επανάληψη της κυβέρνησης Φορντ.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του το 2001 σε ένα τεταμένο πολιτικό κλίμα καθώς οι εκλογές κρίθηκαν με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Τσέινι βρέθηκε αμέσως εμπλεκόμενος σε ένα σκάνδαλο, για διεξαγωγή μυστικών συναντήσεων με στελέχη της βιομηχανίας με στόχο τον καθορισμό της ενεργειακής πολιτικής.

Η εκτελεστική του ικανότητα τέθηκε υπό δοκιμασία όταν, κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, βρέθηκε επικεφαλής του Λευκού Οίκου ενώ ο πρόεδρος βρισκόταν σε ταξίδι. Ο Τσέινι θυμόταν έντονα πώς τον μετέφεραν οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας από το γραφείο του σε ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης, εν μέσω ανησυχιών ότι ένα από τα αεροσκάφη που είχαν καταληφθεί κατευθυνόταν προς το Λευκό Οίκο. Από εκείνο το υπόγειο καταφύγιο, ήταν ο Τσέινι που διεύθυνε την εκκένωση του Καπιτωλίου, ενώ ο πρόεδρος και οι ηγέτες του Κογκρέσου μεταφέρθηκαν σε άγνωστες τοποθεσίες.

«Στα χρόνια που ακολούθησαν, άκουσα περιστασιακά εικασίες ότι είμαι διαφορετικός άνθρωπος μετά την 11η Σεπτεμβρίου», είπε ο Τσέινι σε ομιλία του το 2009. «Δεν θα το έλεγα αυτό. Αλλά παραδέχομαι ελεύθερα ότι το να παρακολουθείς μια συντονισμένη, καταστροφική επίθεση στη χώρα μας από ένα υπόγειο καταφύγιο στο Λευκό Οίκο μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τις ευθύνες σου».

Άλλοι ήταν πιο επικριτικοί εκ των υστέρων. Σε συνεντεύξεις για την βιογραφία του, ο Μπους ο πρεσβύτερος είπε ότι στην κυβέρνηση του γιου του, ο Τσέινι έχτισε «τη δική του αυτοκρατορία» και «έγινε πολύ σκληροπυρηνικός και πολύ διαφορετικός από τον Ντικ Τσέινι που ήξερα και με τον οποίο συνεργαζόμουν».

Η δεύτερη θητεία και η αποδόμηση

Μετά τις εκλογές του 2004, όταν το δίδυμο Μπους-Τσέινι επανεκλέχθηκε, ο Τσέινι μπλέχτηκε όλο και περισσότερο στην υπόθεση Valerie Plame Wilson, στην οποία η ταυτότητα μιας πράκτορα της CIA, της οποίας ο σύζυγος ήταν επικριτής του πολέμου, διέρρευσε. Ο προσωπάρχης του Τσέινι, Σκούτερ Λίμπι, καταδικάστηκε για ψευδορκία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Ο Τσέινι άσκησε πιέσεις στον Τζορτζ Μπους να δώσει χάρη στον Λίμπι, γράφοντας στο βιβλίο του: «Ο Τζορτζ Μπους πήρε θαρραλέες αποφάσεις ως πρόεδρος, και μέχρι και σήμερα εύχομαι μια από αυτές να ήταν η προεδρική χάρη στον Σκούτερ Λίμπι». Ο Λίμπι πήρε χάρη από τον Τραμπ το 2018.

Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στο Ιράκ έμοιαζε περισσότερο με ένα φιάσκο σε σχέση με τις προβλέψεις του. Στοιχεία του Πενταγώνου δείχνουν ότι περισσότεροι από 4.400 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους στην Επιχείρηση «Ελευθερία στο Ιράκ» μεταξύ Μαρτίου 2003 και Αυγούστου 2010, όταν οι πολεμικές επιχειρήσεις έληξαν επίσημα.

Υπήρχαν και άλλα σημάδια ότι η επιρροή του αντιπροέδρου εξασθενούσε. Το 2006, αφού το κυνηγετικό του όπλο πυροβόλησε κατά λάθος έναν φίλο του, τον δικηγόρο του Τέξας Χάρι Γουίτινγκτον, η φήμη του Τσέινι ως σκληρού άντρα έγινε αντικείμενο χλεύης, ακόμη και από τον Μπους. Στο δείπνο Τύπου του Λευκού Οίκου το 2007, ο Μπους επέμεινε χαριτολογώντας ότι δεν μετατρεπόταν «σε αδύναμο ηγέτη… εκτός αν, φυσικά, ο Τσέινι με πυροβολούσε κατά λάθος στο πόδι».

Ωστόσο, ο Τσέινι δεν παράτησε «τα όπλα του», μεταφορικά. Σε συνέντευξή του στο Fox το 2009, δήλωσε ότι ήταν «πιθανώς ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της στρατιωτικής δράσης από οποιονδήποτε από τους συναδέλφους μου» όσον αφορά την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι ηττήθηκε από τις πιο μετριοπαθείς φωνές στο Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου του Μπους.

«Κέρδισα μερικές φορές. Έχασα μερικές φορές», είπε για τις πολιτικές μάχες του στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο ABC το 2010. Ένα αναμφισβήτητο επίτευγμα ήταν η αλλαγή στην εξουσία που μπορεί να ασκεί ένας αντιπρόεδρος.

Darth Vader

Ο Τσέινι έφτασε μέχρι στο σημείο να απολαμβάνει τις συγκρίσεις ακόμα και με τους σκοτεινούς άρχοντες της σειράς «Star Wars». Στον κοτσαδόρο του αυτοκινήτου του έβαλε ένα κάλυμμα με την μορφή του Νταρθ Βέιντερ, ενώ το 2015 ανέβηκε στη σκηνή για μια ομιλία στη Φλόριντα ενώ από πίσω έπαιζε το «The Imperial March».

«Είμαι η σατανική ιδιοφυία που κάθεται στη γωνία και κανείς δεν βλέπει ποτέ να βγαίνει από την τρύπα της;» είπε ο Τσένι στην εφημερίδα USA Today το 2004. «Στην πραγματικότητα, είναι ένας ωραίος τρόπος να λειτουργείς».