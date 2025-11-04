Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών άφησε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τσέινι υπήρξε προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, βουλευτής, υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσένι.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, είχε μια πολυετή εμπειρία στον πολιτικό στίβο και θεωρείται ως μια από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης περιόδου των Ρεπουμπλικανών. Κατά την διάρκεια της καριέρας του είχε δεχθεί αρκετές φορές επικρίσεις για το γεγονός ότι εγκατέλειψε τις σπουδές του στο Yale και απέφυγε να υπηρετήσει στο Βιετνάμ.

Υπήρξε βοηθός του Ρίτσαρντ Νίξον στον Λευκό Οίκο, ο νεότερος επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου υπό τον Τζέραλντ Φορντ, βουλευτής υπό τον Ρόναλντ Ρήγκαν, υπουργός Άμυνας υπό τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο και αντιπρόεδρος του Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Ο Τσέινι θεωρείται ευρέως ως «ο εγκέφαλος για τον πόλεμο εναντίον του Ιράκ» και η παρουσία του καθόρισε πολλές εκφάνσεις από αυτό που έγινε γνωστό ως «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας».

Ο εκλιπών υπερασπιζόταν την κληρονομιά της θητείας του, κατά την οποία πέραν των πολέμων σε Ιράκ και Αφγανιστάν, ο πλανήτης έγινε μάρτυρας μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επί παραδείγματι στο Άμπου Γκράιμπ, στο Γκουαντάναμο και στις μυστικές φυλακές της CIA ανά τον κόσμο, όπου αξιωματούχοι ασφαλείας των ΗΠΑ χρησιμοποιούσαν αυτό που έγινε γνωστό ως «αναβαθμισμένες τεχνικές ανάκρισης», μεταξύ των οποίων και η περίφημη διαδικασία «εικονικού πνιγμού» (waterboarding).

Η εποχή του Τσέινι, σημαδεύτηκε από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, και την αντίδραση των ΗΠΑ σε αυτήν. Υπό αυτό το πρίσμα η τότε Αμερικανική ηγεσία, με τον Τσέινι να έχει κεντρικό ρόλο σε αυτήν, προχώρησε σε αδιανόητες μέχρι τότε κινήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι ο Τσέινι υπερασπιζόταν αρκετά χρόνια μετά όλα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μπους, και έχει δηλώσει για τις «αναβαθμισμένες τεχνικές ανάκρισης», ότι «δεν είχαμε άλλο τρόπο να κάνουμε σημαντικούς κρατούμενους να μιλήσουν».