Την Τετάρτη 5/11 είναι η τελευταία μέρα που οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν από μόνοι τους τον Προσωπικό τους Αριθμό. Μετά το πέρας της προθεσμίας, όλοι όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση Προσωπικού Αριθμού, θα τον λαμβάνουν αυτόματα από το σύστημα.

Επιλογή Προσωπικού Αριθμού

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο https://pa.gov.gr/ είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα, ενώ με αυτό τον τρόπο ο κάθε πολίτης θα αποκτήσει έναν αριθμό 12 ψηφίων, που θα παραμείνει αμετάβλητος εφόρου ζωής.

Μάλιστα, ο Προσωπικός Αριθμός είναι υποχρεωτικός για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα για τη νέα ταυτότητα. Ο Αριθμός δεν αλλάζει ακόμη και αν ο πολίτης αλλάξει όνομα, διεύθυνση ή άλλα στοιχεία.

Για την έκδοσή του απαιτείται είσοδος με τους κωδικούς Taxisnet και χρήση του κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων.

Πρόκειται για έναν αριθμό, ο οποίος σταδιακά θα αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο αριθμός ταυτότητας.

Όπως αναφέρει ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «επιδιώκουμε όλοι οι πολίτες να επιλέξουν τα πρώτα ψηφία του προσωπικού τους αριθμού ώστε να είναι πραγματικά ο «προσωπικός» τους αριθμος. Ο αριθμός αυτός έρχεται μόνο για να βελτιώσει την εξυπηρέτηση του πολίτη. Και η διαδικασία έκδοσης του προσωπικού αριθμού διαρκεί περίπου 2 λεπτά στην πλατφόρμα pa.gov.gr, ενώ ταυτόχρονα διορθώνουμε και όλα τα λάθη που υπάρχουν στα στοιχεία μας στα βασικά μητρώα των ασφαλιστικών ταμείων, της αστυνομίας, της εφορίας. Προφανώς και δεν υπάρχει καμία επίπτωση αν δεν εκδώσει κανείς τον ΠΑ του έως τις 5/11. Θα ακολουθήσει μετά η αυτοματοποιημένη έκδοση του».

Η διαδικασία έκδοσης

Απαιτείται μια απλή διαδικασία, κατά την οποία ο χρήστης πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή myinfo με χρήση των κωδικών TaxisNet ενώ γίνεται χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP), που λαμβάνουν στο κινητό που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα των στοιχείων τους με βάση το Μητρώο Πολιτών και επιβεβαιώνουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς που συνδέονται με τα μητρώα: α) Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) Ενιαίο Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.ΙΚ.Α.) Α.Ε., δ) Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ε) ΕΜΕπ (emep.gov.gr) που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνέχεια, επιλέγουν «Επεξεργασία στοιχείων» και επιβεβαιώνουν, επιλέγοντας «σωστό» και «λάθος» για τα παρακάτω: Ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης, όπως αντλούνται από Δημοτολόγιο, Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email και διεύθυνση) που μπορούν να μεταβληθούν μόνο μέσω ΕΜΕπ.

Σε περίπτωση που επιλέξουν «λάθος» για κάποιο στοιχείο, συμπληρώνουν το διορθωμένο στο αντίστοιχο πεδίο.

Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα ορθά ονοματεπωνυμικά στοιχεία του και ημερομηνία γέννησης, Δήμο, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ και στην συνέχεια ενημερώνονται τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία που υποδεικνύει δεν ταυτίζονται με αυτά στο Μητρώο Πολιτών και ο πολίτης θεωρεί ότι δεν έχουν καταγραφεί εκεί ορθά, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκει για να τα διορθώσει.

Ακολούθως, προκειμένου να εκδώσουν τον Π.Α. επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.» και ύστερα διαλέγουν τα δύο πρώτα ψηφία σε αναδυόμενο πεδίο (drop down). Επιλέγουν μεταξύ 24 αλφαριθμητικών ψηφίων, 10 αριθμητικά (0-9) και 14 κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Προσωπικού Αριθμού (check digit).

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τους πολίτες να επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.».