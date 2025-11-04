Η βρετανική Longbow παρουσιάζει ένα απτό δείγμα των προθέσεών της και των υποσχέσεων της, κατασκευάζοντας ένα ηλεκτρικό sportscar με έμφαση το χαμηλό βάρος και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιδόσεις του. Για όσους δεν γνωρίζουν την Longbow, πρόκειται για μια φίρμα που ιδρύθηκε το 2023 από τους Daniel Davey, Mark Tapscott και Jenny Keisu. Οι δύο πρώτοι είχαν ενεργή εμπλοκή στην εξέλιξη του πρώτου Tesla Roadster ενώ έχουν στο ενεργητικό τους θέσεις ευθύνης σε Lucid Motors kai ΒYD.

Το Speedster όπως και το παρεπόμενο Roadster το οποίο θα αξιοποιήσει μια μεταλλική οροφή και αναμένεται να ακολουθήσει πολύ σύντομα, υπόσχονται να συνδυάσουν τη δυναμική «λιτότητα» με την ηλεκτροκίνηση επαληθεύοντας την υπόσχεση της βρετανικής φίρμας για τη δημιουργία «Featherweight Electric Vehicles» (ηλεκτροκίνητα με βάρος «φτερού»). Σύμφωνα με τις συστάσεις, τα αυτοκίνητά της εστιάζουν στην απλοποίηση των πραγμάτων με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του οδηγού ούτως ώστε αυτό που απομένει να είναι μια «εμπειρία αυτοκινητιστικού εθισμού η οποία στοχεύει να θυμίσει την οδήγηση όπως ήταν».

Η συγκεκριμένη προσέγγιση μεταφράζεται στο γεγονός ότι το Speedster έχει βάρος μόλις 895 κιλών. Αντιστοίχως το Roadster αναμένεται να έχει βάρος 995 κιλών λόγω της παρουσίας της μεταλλικής οροφής με την Longbow να τα χαρακτηρίζει ως πνευματικούς απογόνους της Lotus Elise και Jaguar E-Type.

Αφετηρία για το Speedster όσο και το Roadster αποτελεί ένα αλουμινένιο πλαίσιο το οποίο εγγυάται το χαμηλότερο δυνατό βάρος αλλά και τη μέγιστη στρεπτική ακαμψία. Παράλληλα οι ηλεκτροκινητήρες και η μπαταρία που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι πιο περιορισμένου μεγέθους και ελαφρύτερα σε σχέση με όσα χρησιμοποιούν αντίστοιχες υλοποιήσεις.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές του μοντέλου ωστόσο η Longbow έχει αποκαλύψει ότι το Speedster μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα ενώ η ηλεκτρική αυτονομία του διαμορφώνεται σε 443 χλμ. Αντιστοίχως το Longbow Roadster αναμένεται να είναι βραδύτερο κατά μόλις 1/10 του δευτερολέπτου στο sprint των «0-100».

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή του, η Longbow έχει ανακοινώσει 150 αντίτυπα για κάθε ένα από τα δύο μοντέλα τα οποία είναι διαθέσιμα προς παραγγελία.