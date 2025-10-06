Συμφωνία αξίας πολλών διασεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσαν η OpenAI του ChatGPT και η εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Advanced Micro Devices (AMD), η οποία προβλέπει στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που θα λειτουργούν με επεξεργαστές της AMD. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια από τις πιο ευθείες προκλήσεις μέχρι στιγμής για τον ηγέτη του κλάδου των μικροεπεξργαστών, της Nvidia.

Τσιπ αξίας 6 γιγαβάτ από AMD, 10% της εταιρείας και κέντρα δεδομένων παίρνει η OpenAI

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η OpenAI δεσμεύτηκε να αγοράσει τσιπ της AMD αξίας 6 γιγαβάτ, ξεκινώντας με τα τσιπ MI450 τον επόμενο χρόνο. Ο κατασκευαστής του ChatGPT θα αγοράσει τα τσιπ είτε απευθείας είτε μέσω των συνεργατών της στο cloud computing. Η επικεφαλής της AMD, Λίζα Σου, δήλωσε σε συνέντευξή της την Κυριακή ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε νέα έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για την εταιρεία την επόμενη πενταετία.

Οι δύο εταιρείες δεν αποκάλυψαν το συνολικό ποσό, αλλά η AMD δήλωσε ότι κοστίζει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ανά γιγαβάτ υπολογιστικής χωρητικότητας.

Η OpenAI θα λάβει δικαιώματα αγοράς έως και 160 εκατομμυρίων μετοχών της AMD, περίπου το 10% της εταιρείας τσιπ, με απόδοση 1 σεντ ανά μετοχή, οι οποίες θα απονεμηθούν σταδιακά, όσο η OpenAI πετυχαίνει συγκεκριμένα στόχους για την ανάπτυξη. Η τιμή της μετοχής της AMD θα πρέπει επίσης να αυξηθεί για να ισχύσουν τα δικαιώματα αγοράς.

H AMD μένει εντός ανταγωνισμού με την Nvidia

Η συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη νίκη της AMD στην προσπάθειά της να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Nvidia μεταξύ των εταιρειών ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης. Οι επεξεργαστές της AMD χρησιμοποιούνται ευρέως για παιχνίδια, σε προσωπικούς υπολογιστές και σε παραδοσιακούς διακομιστές κέντρων δεδομένων, αλλά δεν έχει κάνει τόσο μεγάλη διαφορά στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των ακριβότερων τσιπ υπερυπολογιστών που χρειάζονται τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα τσιπ της AMD για συναρτήσεις συμπερασμού ή για τους υπολογισμούς που επιτρέπουν σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως τα chat bots, να απαντούν σε ερωτήματα χρηστών. Καθώς ο αριθμός των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και άλλων εργαλείων έχει αυξηθεί, η ζήτηση για υπολογιστική συμπερασμού έχει εκτοξευθεί, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε κοινή συνέντευξη με την Σου.

«Είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό πόσο δύσκολο έχει γίνει» να αποκτηθεί αρκετή υπολογιστική ισχύς, δήλωσε ο Άλτμαν στην κοινή συνέντευξη. «Το θέλουμε εξαιρετικά γρήγορα, όμως απαιτείται λίγος χρόνος».

Οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι δήλωσαν ότι η συμφωνία θα συνδέσει τις εταιρείες τους και θα τους δώσει κίνητρα να δεσμευτούν στην άνθηση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. «Είναι μια νίκη και για τις δύο εταιρείες μας και χαίρομαι που τα κίνητρα της OpenAI συναντιούνται με την επιτυχία της AMD και αντίστροφα», δήλωσε η Σου.

Η Nvidia παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής τσιπ μεταξύ των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αντιμετωπίζει επίσης ανταγωνισμό από σχεδόν κάθε γωνιά της αγοράς. Οι γίγαντες του cloud όπως η Google και η Amazon φτιάχνουν και πωλούν τα δικά τους τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και η OpenAI υπέγραψε πρόσφατα μια συμφωνία 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Broadcom για την κατασκευή του δικού της τσιπ. Η Nvidia κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο τσιπ Vera Rubin τον επόμενο χρόνο, υπόσχοντας ότι θα είναι περισσότερο από διπλάσιο σε ισχύ από την τρέχουσα γενιά του, γνωστή ως Grace Blackwell.

Από του χρόνου αρχίζει η ενσωμάτωση- Μπαράζ από ντιλ στον κλάδο

Η OpenAI θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τσιπ MI450 αξίας 1 γιγαβάτ από το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους για να «τρέξει» τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

Ο Αλτμαν δήλωσε ότι οι «μοίρες» πολλών εταιρειών θα διασυνδέονται ολοένα και περισσότερο, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, μαζί με τις ανάγκες σε επίπεδο πληροφορικής και υποδομής που τις συνοδεύουν, πρόκειται να ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά.

«Βρισκόμαστε σε μια φάση ανάπτυξης όπου ολόκληρη η βιομηχανία πρέπει να ενωθεί και όλοι θα τα πάνε εξαιρετικά καλά», δήλωσε ο Άλτμαν. «Θα το δείτε αυτό στα τσιπ. Θα το δείτε αυτό στα κέντρα δεδομένων. Θα το δείτε αυτό χαμηλότερα στην αλυσίδα εφοδιασμού».

Ο Άλτμαν έχει προχωρήσει σε μια σειρά από συμφωνίες τον τελευταίο μήνα, χρησιμοποιώντας κατά καιρούς«καινοτόμες» δομές χρηματοδότησης για να εξασφαλίσει υπολογιστική ισχύ αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόχος του είναι να «κλειδώσει» αρκετή χωρητικότητα με κέντρων δεδομένων ούτως ώστε να κερδίσει τον αγώνα για την ανάπτυξη υπερ-νοημοσύνης, ή συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που ανταγωνίζονται τους ανθρώπους στη συλλογιστική και τη διαίσθηση.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Nvidia ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 86 δισεκατομμυρίων ευρώ στην OpenAI την επόμενη δεκαετία. Σύμφωνα με τους όρους της κυκλικής συμφωνίας, η OpenAI σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα μετρητά από την Nvidia για να αγοράσει τσιπ της Nvidia και να αναπτύξει έως και 10 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος σε κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης. Η συμφωνία υπογράμμισε πώς ο φαινομενικά ατελείωτος ενθουσιασμός της αγοράς για τη μετοχή της Nvidia παρέχει ένα οικονομικό στήριγμα για ολόκληρη την αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συμφωνία με την Nvidia δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Οι δύο εταιρείες έχουν υπογράψει επιστολή προθέσεων και δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει συγκεκριμένους όρους.

Η OpenAI και η AMD χαρακτήρισαν την ανακοίνωση της Δευτέρας ως «οριστική» και όπως ανέφεραν σχεδιάζουν να υποβάλουν άμεσα λεπτομέρειες στις ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Άλτμαν υπέγραψε επίσης πρόσφατα μια μεγάλη συμφωνία 257 δισεκατομμυρίων ευρώ με την Oracle, την εταιρεία λογισμικού που ίδρυσε ο πολυδισεκατομμυριούχος Λάρι Έλισον, για την αγορά άλλων 4,5 γιγαβάτ ισχύος cloud computing σε διάστημα 5 ετών.

«Αυτό που θα έπρεπε να πιστεύετε αν ήσασταν στη θέση μας, ή σε ολόκληρο τον κλάδο μας, είναι ότι με δεδομένα όλα όσα βλέπουμε στην έρευνά μας και στις μετρήσεις των προϊόντων μας, η ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσει να αυξάνεται απότομα με λογικό ρυθμό εσόδων», δήλωσε ο Άλτμαν.

Φόβοι για «φούσκα» με τα κέντρα δεδομένων

Η φρενίτιδα με τη σύναψη συμφωνιών, η οποία έχει σύρει μεγάλο μέρος του τεχνολογικού κλάδου στη δίνη, έχει συμβάλει στο να αυξηθούν οι φόβοι ότι δημιουργείται φούσκα με τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta, η Alphabet και η Microsoft ξοδεύουν χρήματα σε τσιπ, κέντρα δεδομένων και ηλεκτρική ενέργεια σε επίπεδα που επισκιάζουν τις μεγαλύτερες κατασκευές στην ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της άνθησης των σιδηροδρόμων του 19ου αιώνα και της κατασκευής των σύγχρονων ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων οπτικών ινών.

«Ανησυχώ πολύ περισσότερο για την αποτυχία μας εξαιτίας πολύ μικρής υπολογιστικής ισχύος παρά λόγω υπερβολικής υπολογιστικής ισχύος», δήλωσε ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, πρόεδρος και συνιδρυτής της OpenAI.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, στελέχη της OpenAI και της Oracle συγκεντρώθηκαν στο Αμπιλίν του Τέξας για να παρουσιάσουν το όραμά τους να ξοδέψουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία, όπως είπαν, θα βοηθούσαν στην ικανοποίηση της εκρηκτικής ζήτησης για το ChatGPT, το οποίο έχει 700 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες.

Δεν είναι σαφές πώς η OpenAI θα πληρώσει για τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις σε υποδομές στις οποίες έχει δεσμευτεί. Η νεοσύστατη εταιρεία δήλωσε πρόσφατα στους επενδυτές ότι είναι πιθανό να δαπανήσει περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για την ενοικίαση διακομιστών υπολογιστών φέτος και ότι ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί στα 343 δισεκατομμύρια ευρώ το 2029, ανέφερε η Wall Street Journal. Η OpenAI αναμένεται να αποφέρει έσοδα 14 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος και ο Altman δήλωσε ότι η εταιρεία επικεντρώνεται περισσότερο σε επικερδής εργασίες που μπορούν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της.

Η Mizuho Securities εκτιμά ότι η Nvidia ελέγχει περισσότερο από το 70% της αγοράς για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, αν και η AMD και άλλοι ανταγωνιστές έχουν επιδιώξει τα τελευταία χρόνια να προσφέρουν πιο προσιτές εναλλακτικές λύσεις. Τα πιο ισχυρά συνδυαστικά τσιπ της Nvidia για χρήση σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να κοστίζουν 51.389 ευρώ το καθένα.