Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από τον σεισμό των 6,3 Ρίχτερ που έπληξε τη βόρεια περιοχή του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στο BBC.

Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στη Μαζάρ-ε-Σαρίφ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Αφγανιστάν, με πληθυσμό περίπου 500.000 κατοίκων, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Heartbreaking aftermath in Afghanistan’s Tashkurgan. A recent 6.0-magnitude earthquake has devastated the roads trapping cars and injuring many. The scene is grim rocks scattered emergency lights and a community in despair. Prayers for the victims and their families.… pic.twitter.com/c75uXsyWM4 — Arshad (@im__Arshu) November 3, 2025

Φόβοι για αύξηση του αριθμού των νεκρών

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 28 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), και χαρακτηρίστηκε με «πορτοκαλί» επίπεδο συναγερμού, που υποδηλώνει ότι είναι πιθανές «σοβαρές απώλειες». Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Σαραφάτ Ζαμάν Άμαρ, δήλωσε ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 320 τραυματίστηκαν.

Επαρχιακοί αξιωματούχοι είχαν νωρίτερα αναφέρει στο BBC ότι ο αριθμός των θυμάτων πιθανόν να αυξηθεί καθώς προχωρούν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Χάτζι Ζάιντ, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στην επαρχία Μπαλχ, έγραψε νωρίτερα στο X ότι «πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί» στην περιοχή Σολγκάρα, νότια της Μαζάρ-ε-Σαρίφ. «Οι περισσότεροι τραυματισμοί προκλήθηκαν από ανθρώπους που έπεσαν από ψηλά κτίρια», έγραψε.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στην επαρχία Μπαλχ ανάρτησε επίσης ένα βίντεο στο X, το οποίο φαίνεται να δείχνει συντρίμμια διάσπαρτα γύρω από το Μπλε Τζαμί, ένα τοπικό ορόσημο στη Μαζάρ-ε-Σαρίφ.

Το θρησκευτικό συγκρότημα πιστεύεται ότι στεγάζει τον τάφο του πρώτου Σιίτη Ιμάμη – ενός θρησκευτικού ηγέτη που θεωρείται ότι κατέχει θεϊκή γνώση. Σήμερα αποτελεί τόπο προσκυνήματος και προσευχής για τους πιστούς, καθώς και χώρο εορτασμού θρησκευτικών εκδηλώσεων.