Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα, επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές παρέας ανηλίκων που έπαιζαν σε γήπεδο 5×5, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα σκάγια ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το περιστατικό συνέβη, το βράδυ της Κυριακής, στην Επανομή της Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν οι ανήλικοι, που -σύμφωνα με την αστυνομία- έπαιζαν στο δημοτικό γηπεδάκι, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο σπίτι του συλληφθέντα και το 3ο Νηπιαγωγείο Επανομής και, σύμφωνα με γείτονες, αποτελεί αγαπημένο τόπο συνάντησης των παιδιών της περιοχής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 55χρονος πήρε την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, κι έβαλλε στον αέρα για εκφοβισμό. Από τα σκάγια, όμως, τραυματίστηκε ο 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των ανηλίκων. Στην περιοχή έφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Θερμαϊκού συνέλαβαν στα πλαίσια του αυτοφώρου τον 55χρονο, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι άνεργος ηλεκτρολόγος.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι: «Εγώ είδα μία παρέα να με βρίζει και να φωνάζει ”γέρο”. Μετά άρχισαν να πετούν πέτρες. Ήθελα να τους τρομάξω».

Ο εισαγγελέας παρέπεμψε τον 55χρονο να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Η δίκη αναβλήθηκε για την επομένη και ως τότε κρατείται.