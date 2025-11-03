Στις 12:00 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία της ΚΟΕΣ, στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προεδρεύει και να βάζει τους στόχους της επόμενης ημέρας. Μοναδική απουσία αυτή του Χάρη Δούκα που βρίσκεται στο παγκόσμιο συνέδριο δημάρχων στη Βραζιλία και έχει ενημερώσει από την προηγούμενη εβδομάδα για το ταξίδι του. Ενώ το παρών θα δώσουν όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, Κώστας Σακανδαλίδης, Γιάννης Μανιάτης, Παύλος Χρηστίδης, Δημήτρης Μάνζος, Κώστας Τσουκαλάς κ.α.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ πραγματοποίησε σύσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα με τους στενούς του συνεργάτες και αποφάσισε κατά την αρχική του εισήγηση να κινηθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η περιγραφή της πολιτικής κατάστασης που υπάρχει στη χώρα και πώς τοποθετείται το ΠαΣοΚ σε αυτή ως ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης.

Ο δεύτερος άξονας θα καταδείξει πως το ΠαΣοΚ είναι ο φορέας εκείνος που θα φέρει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα έστω και με μία ψήφο διαφορά και πως αυτό θα γίνει συνεχίζοντας την αυτόνομη πορεία του, αλλά και την αμφίπλευρη διεύρυνση, χωρίς να μπει σε παρασκηνιακές συζητήσεις σε επίπεδο κορυφής.

Για όλα τα στελέχη του κόμματος, που συμφωνούν μεταξύ τους πως την επόμενη ημέρα η Χαριλάου Τρικούπη δεν θα μπει σε συζητήσεις που αφορούν συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, η σημερινή ημέρα αποτελεί την αφετηρία για την αναδιοργάνωση του κόμματος. Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις που θα εκφραστούν σε δεύτερο χρόνο ώστε να γίνουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου ώστε να συζητηθούν συγκεκριμένα θέματα και κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων αν μπει κόφτης στις ομιλίες, με στόχο να τοποθετηθούν και να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι σύνεδροι.

Κοντά σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Παράλληλα, στη Χαριλάου Τρικούπη συζητούνται κινήσεις εξωστρέφειας που θα φέρουν το ΠαΣοΚ ακόμη πιο κοντά με τα κομμάτια της κοινωνίας που πλήττονται, όπως επισημαίνουν, από την πολιτική της κυβέρνησης. Όπως έγινε το τριήμερο που μας πέρασε στη Λάρισα με τον πανεθνικό διάλογο για το αγροτικό ζήτημα και τις περιοδείες σε όλη την Θεσσαλία.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ βρέθηκε το Σαββατοκύριακο κοντά σε αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση λόγω της καταστροφής του ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας της ευλογιάς, αλλά και τις ενισχύσεις που… «αγνοούνται» ελέω σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το απόγευμα του Σαββάτου και μετά από διάλογο που προηγήθηκε με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε σε μία κατάμεστη αίθουσα για τα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.

Στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ που παρουσιάστηκες στη ΔΕΘ, αλλά και στο θέμα των ΕΛΤΑ που αφορούν τον κόσμο της περιφέρειας. Παράλληλα μίλησε για το αυξημένο κόστος παραγωγής, την έλλειψη εργατών γης, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας και το κράτος που είναι απόν και «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που μας υπενθυμίζει τη διαφθορά, την ατιμωρησία, το χάος, τις στρεβλώσεις, χωρίς να υπάρχει βούληση για μεταρρυθμίσεις, αλλαγή νοοτροπίας και όραμα. Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία γιατί πρέπει το συντομότερο δυνατό η χώρα να αλλάξει τροχιά».

Παράλληλα ανέδειξε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους αγρότες όλης της χώρας. «Πότε ξανά υπήρχε εγκληματική οργάνωση μες στον ΟΠΕΚΕΠΕ που κατάκλεβε τις επιδοτήσεις και τις έκανε μαύρο χρήμα, αυτοκίνητα και προσωπικό πλούτο και είχε την κάλυψη της ηγεσίας του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «αυτή η ομάδα της εξουσίας που λέγεται «επιτελικό κράτος», έχει μόνο ένα στόχο: το πώς θα κρατήσουν τις καρέκλες. Και μπροστά σε αυτόν τον στόχο, θα τα θυσιάσουν όλα, και την ποιότητα της δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους φόρους σας και τους κόπους σας».

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τον ΕΛΓΑ, για τους νέους αγρότες, την απουσία κινήτρων, το αναχρονιστικό σύστημα, την έλλειψη αγροτικής εκπαίδευσης, την καθιέρωση της κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου, τους υδάτινους πόρους και το ελαιοκομικό Μητρώο. Ανέδειξε μέσα από μία δέσμη ένα σχέδιο αναδιάταξης του αγροτικού κόσμου και δεσμεύτηκε πως θα υλοποιήσει αυτό το σχέδιο «ως Πρωθυπουργός με το ΠαΣοΚ στην Κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, χωρίς να λογαριάζω ούτε το κόστος ούτε την πολιτική φθορά».

