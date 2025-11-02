Σφοδρά πυρά κατά του πρωθυπουργού εξαπολύει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή όσα ανέφερε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του.

«Ο Μητσοτάκης μάς είπε σήμερα ότι η ‘μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που θυμάται’. Προφανώς και θέλει ‘κόπο’ να μοιράσεις εκατομμύρια των φορολογούμενων στους ‘φραπέδες’, τους ‘χασάπηδες’ και τους υπόλοιπους κολλητούς της ΝΔ των Μητσοτάκη-Αυγενάκη», τόνισε ο κ. Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας πρόσθεσε πως «την ώρα που ανοιγοκλείνει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ και ετοιμάζεται για το πώς θα βάλει πάλι εμπόδια στην Ευρωπαία Εισαγγελέα για τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάει για ‘μεταρρυθμίσεις’».

Σύμφωνα με τον κ. Κασσελάκη, «η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού και της ρεμούλας»

Τέλος, επισήμανε πως «ας μην παίζει άλλο με τις λέξεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ 6 χρόνια δεν πορεύτηκε με μεταρρυθμίσεις. Πορεύτηκε με σύστημα. Το σύστημα Μητσοτάκη».

Όσα ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης: