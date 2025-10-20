Έξι ερωτήσεις απευθύνει ο Στέφανος Κασσελάκης στον Γρήγορη Δημητριάδη πριν ρίξει στη φωτιά το εξώδικο που έλαβε από τον «ανιψιό της αριστείας» όπως λέει χαρακτηριστικά.

«Δείτε τι δώρο πήρα σήμερα στην Αθήνα. Εξώδικο όχι από τον Αυγενάκη, το φραπέ, το χασάπη, αλλά από τον ανηψιό της αριστείας, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Παρεξηγήθηκε βλέπετε, επειδή στην απάντησή μου στον Άδωνι Γεωργιάδη του ευχήθηκα να χαίρεται τους φραπέδες, τους χασάπηδες, τους Αυγενάκη, και τον ανιψιό που παρακολουθούσε όλους. Λέει μάλιστα ότι η δικαιοσύνη δεν του έχει αποδώσει οποιαδήποτε κατηγορία. Μα η υπόθεση δεν έχει πάει ποτέ σε ανάκριση. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή» λέει.

Οι ερωτήσεις

«Έξι ερωτήσεις απευθείας σε εσάς, κύριε Δημητριάδη. Πρώτον, στον χρόνο που γίνονταν οι παρακολουθήσεις είχατε εσείς την πολιτική αρμοδιότητα εποπτείας της ΕΥΠ; Ναι ή ΟΧΙ;

Δεύτερον, γιατί ο θείος σας, σας παραιτείσαι λέγοντας ότι εσείς έπρεπε να αναλάβετε την πολιτική ευθύνη; Έκανε λάθος, Σας αδίκησε; Εάν ναι, να ανασκευάσει;

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τρίτον, ισχύει ότι ο βασικός κατηγορούμενος Γιάννης Λαμπρινός είναι κουμπάρος σας; Ναι ή ΟΧΙ;

Τέταρτον, σε σχέση με τον άλλο βασικό κατηγορούμενο, τον ίδιο,ισχύει ότι ο οδηγός του αγόρασε εταιρεία ιδιοκτησίας σας; Ναι ή ΟΧΙ;

Πέμπτον, ισχύει ότι ο νυν Γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και πολύ στενός συνεργάτης Γιάννης Σμυρλής, υπέγραψε την εξαγωγή του Predator μετά από αίτηση της εταιρείας του κουμπάρου σας και έκτον θεωρείτε και εσείς σύμπτωση ότι το 1/3 των στόχων του Predator ήταν και στόχοι της ΕΥΠ; Όπως δηλαδή τον χαρακτήρισε στο κατάπτυστο πόρισμά του ο πρώην αντιεισαγγελέας Ζήσης;

Οκ, ίσως να μην τους παρακολουθούσε όλους, αλλά παρακολουθούσε υπουργούς, στρατιωτικούς, εισαγγελείς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες. Αυτά είναι facts. Θα είμαι εδώ να λάμψει η αλήθεια. Χωρίς ασυλίες, χωρίς κρατική χρηματοδότηση, χωρίς χορηγούς. Ο μόνος που κάνει πραγματική αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Ο μόνος που έχει βρει τον μπελά του από την ελληνική δικαιοσύνη επειδή ως κάτοικος του εξωτερικού δάνεισε χρήματα φορολογημένα και άσπρα να πληρωθούν μισθοί.

Στη συνέχεια ο Στέφανος Κασσελάκης ρίχνει το εξώδικο στη φωτιά.

«Προχωράω με μόνη στήριξη εσάς τους Έλληνες πολίτες και επιστρέφω το εξώδικο του αρίστου ανιψιού εκεί που ανήκει. Προσάναμμα. Με μεγάλη χαρά λοιπόν περιμένω την επόμενη νομική ενέργεια του κυρίου Δημητριάδη για να μπορούν να κρίνουν επιτέλους στα αρμόδια δικαστήρια ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος του».