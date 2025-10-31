Λίγες ημέρες μετά την επίθεση του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομου σε διευθυντή σχολείου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο για την αμφίεση του στην Εκκλησία, ανήμερα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου αλλά και την απάντηση του εκπαιδευτικού, Ηλία Φλάμπουρα, ο Μητροπολίτης ξαναχτυπά.

«Δεν με ενόχλησε το ντύσιμό του. Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του. Μπορεί να πάει ένας καθηγητής στο κέντρο του ναού και να μιλάει με τα πουκάμισα απ’ έξω; Το αν είναι με τα πουκάμισα απ’ έξω έχει να κάνει με το σπίτι του, με το καφενείο, όχι με την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν μπορεί να δεχθεί μια τέτοια κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης έδειξε να ενοχλείται με το ερώτημα για ποιον λόγο η Εκκλησία αντιδρά στην αμφίεση των πιστών σαν να έχει δημιουργήσει μια αστυνομία μόδας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «στην Εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική συμπεριφοράς και ντυσίματος, αλλά άλλο είναι το εκκλησίασμα και άλλο ο ομιλητής. Στον ναό μέσα ήταν και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και άνδρες και γυναίκες και κάνουμε υπομονή».

Ωστόσο, όταν η συζήτηση έφτασε στην προτροπή του μακαριστού Χριστόδουλου προς τους νέους με το περίφημο «ελάτε όπως είστε», ο Μητροπολίτης Δωδώνης εξοργίστηκε -μιας και οι δυο τους ήταν σφοδροί αντίζηλοι- και έκλεισε το τηλέφωνο.