Παραμένει το πρόβλημα σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης, με ομάδα αδέσποτων σκυλιών που κυκλοφορούν σε άγρια κατάσταση και προκαλούν φόβο και αναστάτωση σε άλλα ζώα και περαστικούς. Οι περιοχές που αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση βρίσκονται στον ευρύτερο τομέα μεταξύ Πυλαίας και Τούμπας κι ενώ αρχικά οι καταγγελίες που είχαν γίνει γνωστές, έκαναν λόγο για επιθέσεις σε γάτες, ένα τελευταίο περιστατικό που έφερε στο φως το Mega, αφορά άνθρωπο και μάλιστα μια ανήλικη.

Το τρομακτικό επεισόδιο

Συγκεκριμένα, αγέλη σκυλιών φέρεται να κυνήγησε μια 14χρονη που περπατούσε αμέριμνη στον Κήπο Καλού.

Τη στιγμή της επίθεσης, θαμώνες βγήκαν από κοντινό μπαρ και προστάτευσαν την ανήλικη, με τους κατοίκους να φοβούνται πλέον να περπατήσουν στην περιοχή.

Η μητέρα της 14χρονης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό.

«Η κόρη μου, μου είπε ότι πριν από δύο μέρες, το βράδυ που γυρνούσε από την έξοδό της, εκεί που περπατούσε, άρχισαν να την κυνηγούν 5-6 σκυλιά. Το παιδί φοβήθηκε, άρχισε να φωνάζει και να τρέχει. Την είδαν κάποιοι θαμώνες ενός μαγαζιού, βγήκαν έξω και έδιωξαν τα σκυλιά. Είναι κατοικημένη περιοχή και σε κεντρικό σημείο», είπε αρχικά.

«Ακούω συνέχεια γι’ αυτά τα σκυλιά. Στις ιστοσελίδες της Πυλαίας γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Έχει φτάσει το θέμα μέχρι την Καλαμαριά. Ο Δήμος έχει ενημερωθεί άπειρες φορές, από όσο ξέρω, εγώ είχα στείλει παλαιότερα ένα email, λόγω του ότι η ίδια αγέλη επιτέθηκε σε φίλη της μεγάλης μου κόρης», συνέχισε η μητέρα της ανήλικης.

Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση αγέλης σκύλων σε γατάκι στα όρια των δήμων Θεσσαλονίκης και Πυλαίας – Χορτιάτη

