Ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς στήνεται το ενεργειακό δούναι και λαβείν μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης και πώς η Ελλάδα επωφελείται από τη μεταφορά του αμερικανικού φυσικού αερίου στη Γηραιά Ήπειρο.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Οι ΗΠΑ, η Ελλάδα και ανάμεσά τους το LNG» θα ακούσετε:

0:22 Το σχέδιο μεταφοράς φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

2:00 Ο οριστικός χαρακτήρας και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

3:27 Η συμφωνία Τραμπ-φον ντερ Λάιεν για περισσότερες εισαγωγές ενέργειας από τις ΗΠΑ.

4:35 Από πού προέρχεται το αμερικανικό φυσικό αέριο και γιατί είναι ακριβότερο.

5:59 Τι κερδίζει η Ελλάδα από το σχέδιο των ΗΠΑ τόσο σε ενεργειακό επίπεδο όσο και διπλωματικό.

7:17 Τα σενάρια για μείωση της τιμής του αμερικανικού φυσικού αερίου.

8:43 Γιατί η Ελλάδα ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη στη μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ.

10:44 Τι γνώμη έχει η Τουρκία για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κεντρικό παίκτη στον τομέα της ενέργειας.

